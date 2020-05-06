በወላይታ ዞን በተከሰተ የጎርፍ አደጋ 120 ቤተሰቦች ተፈናቀሉ

ሶዶ ሚያዝያ 28/2012 (ኢዜአ) በወላይታ ዞን ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ 120 ቤተሰቦች መፈናቀላቸውንና በ842 ሄክታር ማሳ ላይ የነበረ ሰብል መውደሙን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው ሀላፊ አቶ አሞና ቶልካ ለኢዜአ እንዳሉት ላለፉት ተከታታይ ቀናት እየጣለ ባለው በረዶ የቀላቀለ ዝናብ የብላቴና ሀማሳ ወንዞች በመሙላታቸው የጎርፍ አደጋ ተከስቷል።
በዞኑ የዳሞት ፑላሳ፣ የዳሞት ጋሌና ሆቢቻ ወረዳዎች በደረሰው የጎርፋ አደጋ 120 ቤተሰቦች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውንና በ842 ሄክታር ማሳ ላይ የለማ በቆሎና አደንጓሬ መውደሙን ገልጸዋል።
በጎርፉ ምክንያት የተፈናቀሉ ቤተሰቦች በአካባቢው በሚገኙ ትምህርት ቤቶች እንዲጠለሉ መደረጉን የተናገሩት መምሪያ ኃላፊው ለተፈናቃዮቹ የዕለት ደራሽ እርዳታ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
ወንዞቹ ሞልተው በዙሪያው የሚገኘውን ማሳ እንዳጥለቀለቁትና የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ማስተንፈሻ ቦይ በመክፈት፣ በመገደብና ውኃው ከማሳ የማስወጣት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል ።
የሚትሪዮዎሎጂ ትንበያ እንደሚያሳያው ዝናቡ ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ያሳሰቡት አቶ አሞና በኦፋ፣ ካዎ ኮይሻና ኪንዶ ኮይሻ ወረዳዎች ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ በመከናወን ላይ እንደሚገኝ አስረድተዋል ።
በአደጋው ተጎጂ የሆኑ ቤተሰቦችን ለማቋቋም በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።