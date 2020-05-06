ኅብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚያደርገውን ጥንቃቄ ማጠናከር አለበት – ዶክተር ሊያ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 28/2012 (ኢዜአ) ኅብረተሰቡ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ከግምት በማስገባት አሁንም የሚያደርገውን ጥንቃቄ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳሰቡ።
ዶክተር ሊያ ታደሰ ለአዜአ እንደተናገሩት፤ ባለፉት 24 ሠዓታት ውስጥ የላቦራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 1 ሺህ 382 ሰዎች መካከል 17 ሰዎች በኮሮናቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል።
በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠው ሁሉም ግለሰቦች ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን ገልጸው፤ ”ስድስቱ ከፑንት ላንድ መጥተው በበሶማሌ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ የነበሩ ናቸው” ብለዋል።
ሰባቱ ደግሞ ከጂቡቲ መጥተው በአፋር በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ የነበሩ መናቸውን ገልጸዋል።
ነዋሪነታቸው አዲስ አበባ ከሆኑት አራቱ ሰዎች የጉዞ ታሪክ ባይኖራቸውም ሁለቱ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው ቢሆንም የተቀሩት ሁለቱ ሁኔታ እየተጣራ መሆኑን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ እስካሁን በአንድ ቀን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከበሽታው ይበልጥ መጠንቀቅ እንዳለበት አመላካች ነው ብለዋል።
በኢትዮጵያ ቫይረሱ የተገኘባቸውን ሰዎች ቁጥር 162 መድረሱንና
ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 93 መድረሳቸውን እንዲሁም 63 ሰዎች ደግሞ በለይቶ ማቆያ ህክምና እየተከታተሉ መሆኑን ተናግረዋል።
በጽኑ ህሙማን ማቆያ ውስጥ ምንም ታካሚ አለመኖሩን ገልጸዋል።
ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 17 ሰዎች በኮሮናቫይረስ መያዛቸው ያሳዘናቸው የጤና ሚኒስትሯ፤ ”በዚህም ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተኛ ቁጥር አስመዝግባለች” ነው ያሉት።
እስከሁን የተመዘገቡትና የተገለጹት ቁጥሮች ትክክለኛ አሃዝ እንደማያሳይ ገልጸው፤ “የምናውቀው የመረመርነውን ብቻ ነው፣ የመረመርነው ደግሞ ትንሽ ነው” ብለዋል።
ስለዚህ ወረርሽኙን መርሳትና መዘናጋት እንደማይገባና ኅብረተሰቡም ቁጥሩ “ያነሰው በሽታው እኛ ጋር ስላልመጣ ወይንም ስለማይመጣ” እንዳልሆነ ሊገነዘብ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በኬንያና በሱዳን በመጀመሪያዎቹ ቀናት ትንሽ ቁጥር ማስመዝገባቸውን ተከትሎ መዘነጋት መታየቱን አስታውሰው፤ ”ዋጋ አስከፍሏቸዋል” ብለዋል።
ሕዝቡም ከጎረቤት አገሮች መዘናጋት ትልቅ ችግር ሊያመጣ እንደሚችል በመማር የሚደረጉትን ጥንቃቄዎች ማጠናከር እንደሚገባው አሳስበዋል።
“ትክክልኛ ትምህርትና እርምጃ ለመውሰድ፣ በብዙ ቁጥር መያዝ፣ በብዙ ቁጥር መሞት የለብንም” ያሉት ሚኒስትሯ፤ ያለው ብቸኛ አማራጭ መጠንቀቅ በመሆኑ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ እስካሁን የኮሮናቫይረስ ምርመራ የተደረገላቸው ሰዎች ቁጥር 26 ሺህ 517 ደርሷል።