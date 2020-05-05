ዩኒቨርሲቲው ለሁለተኛ ዙር የኮቪድ 19 ለይቶ ማቆያነት መዘጋጀቱን ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገለጹ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 27/2012 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ለኮቪድ 19 ሁለተኛ ዙር ለይቶ ማቆያነት ዝግጁ መሆኑን ዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ታረቀኝ ብርሃኑ አስታወቁ።
ዩኒቨርሲቲው በአንደኛው ዙር ከ1 ሺህ 600 በላይ ሰዎችን በለይቶ ማቆያ ክፍሉ በማስገባት አገልግሎት ሰጥቷል።አሁን በግቢው ውስጥ ያሉት የሥነ ልቡና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ሶስት ብቻ መሆናቸው ተገልጿል።
ምክትል ፕሬዚዳንቱ ለኢዜአ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ሁለት ሺህ ሰዎችን ለይቶ ለማቆየት ዝግጅቱን አጠናቋል።
ለዚህም ሁሉም ክፍሎች የኬሚካል ርጭት ተደርጎላቸው ከማንኛውም ንክኪ ነፃ እንዲሆኑ መደረጋቸውን አስታውቀዋል።
እያንዳንዱ ሰው የግል ክፍል እንደሚኖረው ገልጸው፤ የቫይረሱ ምልክት የሚያሳዩትን በሌላ ሕንፃ ተነጥለው የሚቀመጡበት ሁኔታ ተመቻችቷልም ብለዋል።
አካላዊ ጉዳትና ተጨማሪ ሕመም ያለባቸውን ዜጎች ለማከም ዝግጅት መደረጉንም ዶክተር ታረቀኝ ተናግረዋል።
የጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል በቅጥር ግቢው ውስጥ ጊዜያዊ የሕክምና ማዕከል እንዲያቋቁም መደረጉንም ገልጸዋል።
ሆስፒታሉ አዲስ የጤና ማዕከል ያቋቋመ ሲሆን፣ ከኮሮና ቫይረስ ውጭ ከቀላል እስከ ከባድ ቀዶ ጥገና የሚያስፈልጋቸውን ሕሙማን ጭምር ለማከም ዝግጅት መዘጋጀቱን የማዕከሉ አስተባባሪ አስረድተዋል።
በዩኒቨርሲቲው ማቆያ ውስጥ የነበሩ ዜጎች እርስ በእርስ የመገናኘት አዝማሚያ ይታይ እንደነበር ያወሱት የዩኒቨርሲቲው የማኔጅመንትና የፀጥታ ኃላፊዎች፣ በቀጣይ ግን ጥብቅ ክትትልና ጥበቃ በማድረግ በሽታውን የመከላለከል ሥራ እናጠናክራለን ብለዋል።
በማቆያው የሚገቡ ዜጎች ወደ ግቢው ሲገቡም ሆነ ሲወጡ ከሚመለከታቸው አካላት የማረጋገጫ ደብዳቤ የሚይዙበት አሰራር እንደሚዘረጋም አስታውቀዋል።
ኅብረተሰቡ ለይቶ ማቆያ ላይ በቂ ግንዛቤ ሊኖረው እንደሚገባባ በማቆያው የገባ ሰው ቫይረሱ አለበት ማለት አይደለም ያሉት ደግሞ የማቆያው የጤና አስተባባሪ ናቸው።