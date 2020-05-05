በየካ ክፍለ ከተማ የኮቬድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ከ44 ሚሊዮን ብር በላይ ሃብት ተሰበሰበ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 27/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የየካ ክፍለ ከተማ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከ44 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሃብት ማሰባሰቡን አስታወቀ።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በምጣኔ-ሃብት ላይ በፈጠረው መቀዛቀዝ አቅም የሌላቸው ዜጎች ተጎጂ እንዳይሆኑ “የምግብ ባንክ” በአዲስ አበባ ተቋቁሟል።
ለዚህም እንዲረዳ በክፍለ ከተማ ደረጃና በወረዳዎች የሃብት ማሰባሰብ ተግባራት እየተከናወኑ ናቸው።
የካ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ አስፋው ለገሰ ለኢዜአ እንደገለጹት በዓይነት ከተሰበሰበው ሃብት ውጭ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰባስቧል።
በክፍለ ከተማው 86 የሚደርሱ የምግብ ባንኮች መዘጋጀታቸውንም አስታውቀዋል።
በድጋፍ የተሰባሰበው ሃብት በክፍለ ከተማው በምግብ ራሳቸውን ለማይችሉና አቅም ለሌላቸው ወገኖች እንደሚውልም አቶ አስፋው አስረድተዋል።
በዚህም በክፍለ ከተማው ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን 45 ሺህ ዜጎች መለየታቸውን ተናግረዋል።
የትንሳዔን በዓልን በማስመልከት ለ6 ሺህ አባ ወራዎች ድጋፍ መደረጉንም ዋና ሥራ አስፈጻሚው ገልጸዋል።
ድጋፉ በማሰባሰብ ባለሃብቶች፣ ግለሰቦችና ድርጅቶች ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበው፣ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ዋና ሥራ አስፈጻሚው ጠይቀዋል።