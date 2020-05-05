የፈረንሳይ መከላከያ ሚኒስቴር ለኢትዮጵያ አቻው የሕክምና መገልገያ መሣሪያዎች ድጋፍ ሊያደርግ ነው

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 27/2012( ኢዜአ) የፈረንሳይ መከላከያ ሚኒስቴር ኮቪድ 19ን ለመከላከል ለኢትዮጵያ አቻው የሕክምና መገልገያ መሣሪያዎች ድጋፍ እንደሚያደርግ በኢትዮጵያ የአገሪቱ ኤምባሲ አስታወቀ።
ድጋፉ የመተንፈሻ አካል ችግርን ለማከም እንደሚያስችል ተገልጿል።
በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ፍሬድሪክ ቦንተምስ ቁሳቁሱን ነገ ለመከላከያ ሚኒስቴር የጤና ክፍል ኃላፊዎች እንደሚያስረክቡ ኤምባሲው ገልጿል።
በድጋፉ የሕክምና መሣሪያዎች መካከል 11 የኦክስጂን መተንፈሻ(ቬንትለሮች)፣21 ኦክሲሜትሪና ለምርመራ የሚያገለግሉ 18 አልጋዎችን ያካተታል።
መሣሪያዎቹ የመተንፈሻ አካል ሕመም ለሚገጥማቸው ታማሚዎች አገልግሎት እንደሚውሉ መግለጫው አመልክቷል።
ድጋፉ የፈረንሳይ መከላከያ ሠራዊት ኢትዮጵያ በሚገኘው የፈረንሳይ ኤምባሲ የመከላከያ ተልዕኮ ክፍል አማካኝነት መለገሱም ተገልጿል።
የፈረንሳይ መከላከያ ሚኒስቴር የጤና አገልግሎት ክፍል ከኢትዮጵያ አቻው ጋር ሁለንተናዊ ትብብር መገንባት እንደሚፈልግ በመግለጫው ተመልክቷል።
ትብብሩ ሁለት ምዕራፎችን የሚያካትት ሲሆን፣ በቅድሚያ የሕክምና መገልገያ መሣሪያዎች በፍጥነት ማድረስ፣ በቀጣይ በክፍሎች መካከል በጋራ ፍላጎቶች ላይ የተመሰረተ ሥልጠና ይሰጣል ብሏል።
ትብብሩ ባለፈው ዓመት በአገሮቹ የመከላከያ ሚኒስትሮቹ አማካይነት ሕጋዊ ማዕቀፍ ተቀምጦለታል።እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2019 እስከ 2021 ድረስ ባለው ጊዜም እየተተገበረ ነው።
የአገሮቹ የመከላከያ ተቋማት ለረጅም ጊዜ የዘለቀ አጋርነት እንዳላቸው መግለጫው አስታውሷል።