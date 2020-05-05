የምስራቅ እዝ የሰራዊት አባላት የኮሮናቫይረስን በመከላከል ሂደት ማህበራዊ ሃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው

አዲስ አበባ ሚያዝያ 27/2012 (ኢዜአ)የኢፌዲሪ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ አባላት የኮሮናቫይረስን ለመከላከልና የሕብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስፋት ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጋር በትብብር እየሰሩ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ።
የአስተዳደሩ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ እስቅያስ ታፈሰ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮና ወረርሽኝ በሃገሪቱ ከተከሰተ ወዲህ ከሰራዊቱ ጋር በጋራ የመከላከል ስራ እየተከናወነ ይገኛል።
የምስራቅ እዝ የሰራዊት አመራር አባላት የኮቪድ 19 /ኮሮና ቫይረስን/ ለመከላከልና በሕዝብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ ለመፈጠር እያደረጉ ያለው ጥረት የሰራዊቱን ሕዝባዊነት ያስመሰከረ መሆኑንም ገልጸዋል።
አባላቱ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመሆን በድሬዳዋ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ በወረርሽኙ መከላከያ መንገዶችና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተደነገጉ ክልከላዎች ዙሪያ የግንዛቤ ማስፋት ስራ ተሰርቷል።
የምስራቅ እዝ ከፍተኛ አመራሮች ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና ከሶማሌ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ጋር በሽታው እንዳይስፋፋ የሚያደርጉ የግንዛቤ ማስጨበት ተግባራት አከናውነዋል።
በተጨማሪም በጂቡቲና በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ የነበረው ሕገ ወጥ የሰዎች እንቅስቃሴን መቆጣጠር የሚያስችሉ ተግባራት ላይ መወያየቱን ጠቁመዋል።
ሰራዊቱም በድንበር ላይ ቁጥጥሩን አጠናክሮ በመቀጠሉ ከዚህ በፊት ይታዩ የነበሩ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን መቆጣጠር መቻሉን አቶ እስቅያስ ጠቁመዋል።
የኢፌዲሪ የሃገር መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ ጤና መምሪያ ኮሮናቫይረስን የመከላከል ስራውን በአካባቢው ካሉ የክልል ጤና ቢሮዎች ጋር ተባብሮ እየሰራ መሆኑን ገልጿል።
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር አሁን ላይ 145 ሲደርስ የሟቾች ቁጥርም ወደ 4 አሻቅቧል። ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 91 ደርሷል።