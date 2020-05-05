በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ለኮቪድ መከላከያ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 27/2012 (ኢዜአ) በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለኮቪድ-19 መከላከያ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን ብሔራዊ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አስታወቀ።
በኮሚቴው ሥር የተቋቋመው የውጭ ድጋፍ አሰባሰቢ ንዑስ ኮሚቴ በመላው ዓለም ከሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ከሚሲዮኖች ሠራተኞች የተደረገውን ድጋፍ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
ድጋፉ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በውጭ በሚገኙ 60 ሚሲዮኖች መሰባሰቡ ተጠቁሟል።
ድጋፉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ዛሬ ተረክበዋል።
ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት ድጋፉ አገር በችግር ውስጥ ባለችበት ጊዜ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት በመሆኑ አመስግነዋል።
በተለይ ራሳቸው ችግር ውስጥ ሆነው አገራቸውን እየረዱ ያሉ ወገኖች እንዲሁም ሚሲዮኖች እያደረጉላለው ድጋፍ አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የሃይማኖት ተቋማትና ግለሰቦች ቫይረሱን ለመከላከል አስተዋጽኦ እያደረጉ መሆኑን አመልክተዋል።
መንግሥት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት በቀጣይም እንደሚያግዙ ሚኒስትሩ እምነታቸውንም ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡም ኮቪድ -19 በሰው ሕይወት ላይ እያደረሰ ያለው ችግር ትምህርት በመውሰድ እያሳየ ያለውን መዘናጋት እንዲያስወግድ ጠይቀዋል።
የወጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታና የውጭ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በበኩላቸው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለአገራዊ ጥሪው ፈጣን ምላሽ መስጠታቸውን አስታውቀዋል።
ድጋፉ በገንዘብ፣ በዓይነትና በዕውቀት መገለጹን አመልክተው፤በቀጣይም ድጋፋቸው ሊጠናከር ይገባል ብለዋል።
ድጋፉ ከአፍሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካና ከእስያ አገሮች የተሰባሰበ ሲሆን፤በአውስትራሊያ የኢትዮጰያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንም መሳተፏ አምባሳደር ብርቱካን አስታውቀዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊና የብሔራዊ ድጋፍ አሰባሳቢ የሚዲያ ንዑስ ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ ንጉሱ ጥላሁን እንዳሉት ድጋፉ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵውያን ወገንተኝነታቸውን ማሳያ ነው።
መንግሥት ላደረገው ጥሪ የተሰጠው ምላሽ አኩሪ ነው ብለዋል።
ችግሩ ገና ብዙ ሥራ የሚጠይቅ በመሆኑ ሁሉም ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ አስተላልፈዋል።
ኅብረተሰቡም ወረርሽኙ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ እያሳየ ካለውን መዘናጋት እንዲወጣ አቶ ንጉሱ ጠይቀዋል።
ከኦሮሚያ የአገር ውስጥ ዳያስፖራ ማህበር 500 ሺህ ብር፣ አንዲሁም የዩ ኤስ ኮሌጅ ባለቤት ደግሞ 150 ሺህ ብር ድጋፍ ዛሬ አድርገዋል።