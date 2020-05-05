ማዕከሉ በምርምር ያገኛቸውን የተሻሻሉ የድንች ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ እያከፋፈለ ነው

ጎባ፤ ኢዜአ ሚያዝያ 27/2012 (ኢዜአ) የሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ያገኛቸውን ሁለት የተሻሻሉ የድንች ዝርያዎችን አባዝቶ ለአርሶ አደር እያከፋፈለ መሆኑን አስታወቀ፡፡
ተባዝተው ለአርሶ አደሩ እየተከፋፈሉ ያሉት የድንች ዝሪዎች “አራርሳ” እና ” ሞቲ ” የሚል አካባቢዊ ሲያሜ ያላቸውና በሽታን በመቋቋም የተሻለ ምርት የሚሰጡ ናቸው።
በማዕከሉ የአትክልትና የቅመማ ቅመም ተመራማሪ አቶ ጌታቸው አሰፋ ለኢዜአ እንደተናገሩት ዝርያዎቹ ለሰባት ዓመታት በምርምር ቆይተው ዝርያዎቹ በብሔራዊ የዝርያ አጽዳቂ ኮሚቴ ተገምግመዋል።
ከዚህ በኋላ ከሁለት ዓመት በፊት እውቅና አግኝተው በማዕከሉ ማሳ ላይ ኤጂፒ-2 በተባላ ፕሮጄክት የበጀት ድጋፍ በማባዛት ለአርሶ አደሩ እንዲደረስ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ዝርያዎቹ በምርታማነት የተሻለ ከመሆናቸው በላይ በሽታን መቋቋም መቻላቸውና በተለይም በባሌ ያልተለመደው ለሰብል ፈረቃ ዘዴ ፈጥነው ለሌሎች ሰብሎች ማሳ የሚለቁ መሆናቸው የተለየ እንደሚያደርጋቸውም አስታውቀዋል።
የምርምር ማዕከሉ ስራ አስኪጅ አቶ መሐመድ በሪሶ በበኩላቸው ማዕከሉ “ የአርሶና አርብቶ አደሩን ምርታማነት በማሳደግ የምግብ ዋስትናው እንዲረጋገጥ አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በማፍለቅ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው “ ብለዋል፡፡
ማዕከሉ ባለፉት ዓመታት በምግብ እህልና እንስሳት መኖ ላይ ትኩረት ያደረጉ ከ78 የሚበልጡ ቴክኖሎጂዎችን ለአምራቹ በማድረስ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን አውስተዋል፡፡
የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ብቻ በምርምር ማፍለቅ ብቻውን ግብ አለመሆኑን ያመለከቱት ስራ አስኪያጁ ዋናው ግብ ሊሆን የሚገባው ወደ አምራቹ ደርሰው ምርታማነትን በማሳደግ ተጠቃሚነ ሲ ሲያረጋግጥ እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡
በአሁኑ ወቅትም ከማዕከሉ በምርምር የወጡ የተሸሻሉ የድንች ዝሪያዎችን ለአርሶ አደሩ እሰራጨ ይገኛል፡፡ የድንች ዝሪያው ሁለት ዋና ዋና ጥቅሞች አሉት አንደኛ በሰብል ፈረቃ ውስጥ በማስገባት የዋግ በሽታ ኡደትን ለመስበር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አርሶ አደሩ ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኙና የምግብ ዋስትና እንዲያረጋግጥ ያግዛል፡፡
ምርጥ ዘሩን ከማዕከሉ ከወሰዱት የሲናና ወረዳ አርሶ አደሮች መካካል አቶ ታጁ አብዱልቃድር የምርምር ማዕከሉ በየጊዜው የሚያወጣቸውን የሰብልና ሌሎች የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በህይወታቸው ላይ ለውጥ መምጣታቸውን ገልጸዋል፡፡
ከማዕከሉ ጋር ያላቸው ትስስር የጠበቀ መሆኑን አውስተው “ከማዕከሉ የሚለቀቁ ዝሪዎችን መጠቀም ከመጀመራችን በፊት ስንዴን በሄክታር ከ20 ኩንታል አይዘልም ነበር፣ አሁን ግን እስከ 60 ኩንታል ማምረት ችለናል” ብለዋል።
ማዕከሉ ምርጥ የድንች ዝርያዎችን ማቅረቡ ደግሞ በተለይም ተጨማሪ የሰብል ማፈራረቅ ስልት ተጠቃሚ እንደሚያደርጋቸው ገልጸዋል።
በሽታን ተቋቁመውና ፈጥነው ለምርት የሚደርሱ የድንች ዝርያዎች በብዛት እንዲቀርቡላቸው ከዚህ በፊት የማዕከሉን ተመራማሪዎች በጠቀየቁት መልስ በማግኘቱ መደሰታቸውን የተናገሩት ደግሞ ሌላው የወረዳው አርሶ አደር አልዩ ሰዲቆ ናቸው፡፡
ከምርምር ማዕከሉ ያገኙትን ‘ሞቲ’ የተባለው የድንች ዝሪያ በግማሽ ሄክታር መሬት ላይ በማልማት ላይ እንደሚገኙም ገልጸዋል።
የሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በ1978 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን የአሁኑን ሳይጨምር ከ78 የሚበልጡ የተለያየ የምግብ ሰብልናእንስሳት መኖ ላይ ያተኮሩ የምርምርው ውጤቶችን ለተጠቃሚው ማድረሱን ከማዕከሉ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡