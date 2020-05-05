ህዝቡ የሚሰጡትን ምክሮች ተግባር ላይ ማዋል እንዳለበት አባ ገዳዎች አሳሰቡ

ነቀምቴ ኢዜአ/ሚያዝያ 27/2012 ኮሮናን ለመከላከል ህዝቡ መንግሥት፣የጤና ባለሙያዎችና የአባ ገዳዎች የሚሰጡት ምክሮችንና ክልከላዎች ተግባር ላይ ማዋል እንዳለበት የምሥራቅ ወለጋ ዞን የዋዩ ሌቃ አባ ገዳዎች አሳሰቡ ፡፡
የዞኑ የዋዩ ሌቃ አባ ገዳዎች ሰብሳቢ አባ ገዳ አስፋው ከበደ እንደገለጹት መንግሥት ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልከላዎች በሕዝቡ ዘንድ ተግባራዊ አለመሆን ለኮሮና ስርጭት ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው፡፡
መንግሥት የዜጎቹን ሕይወት ለማዳን የደነገገውን አዋጅ በተግባር አለመተርጎም ከፍተኛ አደጋ እንደሚያስከትልና ዋጋም ሊያስከ ፍል እንደሚችል ሥጋታቸውን ገልጸዋል፡፡
በአካባቢው ተግባራዊ ሆኖ የነበረው የእጅ መታጠብ አሁን ላይ ተቀዛቅዞ በየቦታ የሚታዩ የውሃ ጀርካኖችና ሮቶዎች ባዶ መቀመጣቸው ምን ያህል መዘናጋት እንደተፈጠረ ማሳያ ነው ብለዋል፡፡
ሕዝቡ በሽታውን በመናቅ እያሳየ ያለው መዘናጋት ፀፀትን እንዳያስከትል መንግሥት ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የሕግ የበላይነትን ለማስከበረ መስራት እንዳለበትም አመልክተዋል ፡፡
አባ ገዳ ምሥጋኑ ለሚ በበኩላቸው በየጊዜው በጤና ባለሙያዎች፣ በኃይማኖት አባቶች፣ አባ ገዳዎችና በመንግሥት የሚተላለፉ ምክሮች በተለይም በወጣቱ አካባቢ አለመተግበሩ በሽታው እንደ ቀላል ነገር መቆጠሩ ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩን ተናግረዋል፡፡
በህግ አስከባሪዎች ቸልተኝነት ሚኒ ባሶች፣ ባጃጆችና ሞተር ሳይክሎች በአዋጁ ከተፈቀደላቸው በላይ ሰዎችን በማሳፈር ለቫይረሱ መተላለፍ ሁኔታዎችን እያመቻቹ በመሆናቸው የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ጠቁመዋል።
ሕዝቡ በመደማመጥ፣ በመተዛዘንና፣ በመቻቻል ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ክፍሎች የሚተላለፉትን ምክረ ሀሳቦችን ተግባራዊ በማድረግ እራሱ ከበሽታው መጠበቅ እንዳለበትም የተናገሩት አባ ገዳ ሰለሞን ለሚ ናቸው፡፡
የእጅ መታጠቡ ተግባር ተጠናክሮ ባዶ የሚቀመጡ የውሃ ጀርካኖችና ሮቶዎች በውሃ ተሞልተው አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ የሚመለከተው አካል የበኩሉን እንዲወጣም አባ ገዳ ሰለሞን መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።