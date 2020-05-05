በአዲስ አበባ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከል የሚታየው መዘናጋት አሳሳቢ ነው …ነዋሪዎች

አዲስ አበባ ሚያዝያ 27/2012 (ኢዜአ) በኮሮና ወረርሽኝን በመከላከል ላይ ሕብረተሰቡ በየእለቱ የሚያሳየው ቸልተኝነት እንደሚያሳስባቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስታወቁ።
የጤና ሚኒስቴር የውጭ የጉዞ ታሪክ ሳይኖራቸው የኮሮና ቫይረስ የሚገኝባቸው ዜጎች ቁጥር መጨመር ተገቢው ጥንቃቄ ካልተደረገ አደጋ ሊፈጥር ይችላል በማለት አስጠንቅቋል።
ኅብረተሰቡ ”የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር አነስተኛ ነው” በማለት እንዳይዘናጋ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ማሳሰባቸው ይታወሳል።
የቫይረሱን ስርጭትን ለመግታት የወጡ መመሪያዎችን ባለማክበር በገበያ፣ በትራንስፖርትና በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ በተለይ ርቀትን ያለመጠበቅና የአካላዊ ንክኪ ችግሮች ጎልተው ይታያሉ።
በአገሪቱ በቫይረሱ የተያዘ የመጀመሪያው ሰው ከተገኘ ሁለት ወራት እንኳን ሳይሞላ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 145 ደርሷል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት ነዋሪዎች እንደሚሉት ቫይረሱ ወደ ኢትይጵያ መግባቱ እንደታወቀ የተወሰዱት የጥንቃቄ እርምጃዎች አበረታች ነበሩ።
ነገር ግን በየቦታው የሚታየው አካላዊ ንክኪ ”አስደንጋጭና አሳሳቢ” እንደሆነ ይገልጻሉ።ርቀት መጠበቅም የማይከበር መመሪያ እየሆነ መምጣቱን ይናገራሉ።
ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል አቶ መሐሙድ ሰይድ በተለይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተገልጋዮች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲቆሙ በማስገደድ ረገድ ችግር ይታይባቸዋል ይላሉ።
ኅብረተሰቡ አፍና አፍንጫውን ሸፍኖ ከንክኪ ራሱን ለመጠበቅ የሚደረገው እንቅስቃሴ ሊቀጥል ይገባዋል ብለዋል።
የጤና ባለሙያዋ ወይዘሮ ቆንጂት ላቀው በየቦታው በተለይም በትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ አካባቢዎች የሚታየው መጨነናቅና የጥንቃቄ ጉድለት ሁሉንም ለአደጋ ስለሚያጋልጥ መታረም አለበት በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
አቶ ጀማል ሳኒ የተባሉ ነዋሪ በበኩላቸው ርቀትን በመጠበቅ ረገድ የሚታየው መዘናጋት ዜጎችን ለስጋት ብሎም ለአደጋ ስለሚያጋልጥ ኅብረተሰቡ ራሱንና ሌሎችንም እንዲጠብቅ መክረዋል።
በየዕለቱ ከጤና ሚኒስቴር የሚሰጠው መረጃ ሕዝቡን እንዳያዘናጋ በሚያደርግ መልኩ መቅረብ ይገባዋል ብለዋል።
በዓለም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 3ነጥብ 6 ቢሊዮን የደረሰ ሲሆን፣ከዚህም 252 ሺህ በላይ የሚሆኑት ሞተዋል። ከ1ነጥብ 2ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ አገግመዋል።