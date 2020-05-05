የጤና ልማትና ፀረ ወባ ማህበር ኀብረተሰቡ ከወባ ወረርሽኝ ራሱን እንዲከላለል አሳሰበ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 27/2012 (ኢዜአ) ማህበረሰቡ ባለመዘናጋት ራሱን ከወባ ወረርሽኝ መከላከል እንዳለበት የጤና ልማትና ፀረ-ወባ ማህበር አሳሰበ።
በደቡብ ብሔር ብሄረሰብና ህዝቦች ክልል ጉራጌ ዞን በተከሰተ የቢጫ ወባ ወረርሽኝ ሳቢያ 86 ሰዎች ሲታመሙ የ4 ሰዎች ህይወት አልፏል።
ወረርሽኙ በስፋት በተከሰተባቸው ቀበሌዎች ለሚገኙ 27 ሺህ 177 ሰዎች የቢጫ ወባ መከላከያ ክትባት እንዲያገኙ መደረጉን በቅርቡ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል።
የጤና ልማትና ፀረ ወባ ማህበር ዋና ዳይሬክተር የክቡር ዶክተር አበረ ምህረቴ በተለይ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ኀብረተሰቡ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያደርገው ጥረት እንዳለ ሆኖ በወባ ወረርሽኝ እንዳይጠቃ ራሱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል።
አሁን ላይ የበልግ ዝናብ የሚያቆምበት እና ከፍተኛ ሙቀት የሚከሰትበት በመሆኑ ኀብረተሰቡ ለወባ ትንኝ መራባት አመቺ የሆኑ ስፍራዎችን ማድረቅ እንዳለበትም ገልጸዋል።
በመንግስትና በጤና ባለሙያዎች ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው በኮሮናቫይረስ ላይ እንደሆነ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ የወባ ወረርሽኝም ልዩ ትኩረት እንደሚሻው ጠቁመዋል።
መንግስትና የሚመለከታቸው አካላትም የወባ ወረርሽኝን ለመከላከል ትኩረት እንዲሰጡ ጠይቀዋል።
የወባ ወረርሽን በሚከሰትባቸው አካባቢዎች የሚኖረው ኀብረተሰብ ክፍል ክረምቱ እስኪገባ ድረስ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸውን አሳስበዋል።
ከከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጀምሮ እስከ ታችኛው የአስተዳደር መዋቅር ድረስ የወባ ወረርሽኝን በተመለከተ ተገቢው መልዕክት ሊተላለፍ እንደሚገባም ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የወባ ወረርሽኝ የተከሰተው በ1950 ዓ.ም በጎንደር ሲሆን በወቅቱ 3 ሚሊዮን ሰዎች በበሽታው ተይዘው የ150 ሺህ ሰዎቹ ይህወት ማለፉ ይታወሳል።
የቢጫ ወባ ወረርሽኝ ደግሞ እንደ አውሮጳውያን አቆጣጠር ከ1960 እስከ 1962 ድረስ ነበር የተከሰተው።
የቢጫ ወባ እና የወባ በሽታ የተለያየ ዝርያ ባለው ትንኝ አማካይነት የሚተላለፍ ሲሆን የቢጫ ወባ መከላከያ ክትባት ያለው ቢሆንም ወባ ግን ክትባት የለውም።
በአፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ27 በላይ አገራት ለቢጫ ወባ ወረርሽኝ ከፍተኛ ተጋላጭነት አላቸው ተብለው መለየታቸውን የዓለም ጤና ደርጅት መረጃ ያመለክታል።