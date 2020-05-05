ተጨማሪ 5 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው፤ የአንድ ሰው ሕይወት አልፏል

አዲስ አበባ ሚያዝያ 27/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ተጨማሪ አምስት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
በሌላ በኩል በቫይረሱ የተያዙ የ75 አመት አዛውንት ህይወት ሲያልፍ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 91 ደርሷል፡፡
ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ የ1 ሺህ 47 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ አምስት ተጨማሪ ግለሰቦች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል።
ዛሬ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡት ሁሉም ኢትዮጵያዊያን ሲሆኑ ከእነዚህም መካከል ሁለቱ የአዲስ አበባ ነዋሪ መሆናቸው ተገልጿል።
ከእነዚህም አንደኛዋ የ75 ዓመት አዛውንት ሲሆኑ ምንም አይነት የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ሲሆኑ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የነበራቸው ግንኙነት በመጣራት ላይ ይገኛል።
ሌላኛዋ ቫይረሱ የተገኘባት የአዲስ አበባ ነዋሪ የስምንት ዓመት ታዳጊ ስትሆን በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት እንደነበራት ተረጋግጧል።
ሁለቱ ደግሞ የ25 ዓመት እና የ22 ዓመት እድሜ ያላቸውና ከጅቡቲ ተመልሰው በአፋር ክልል ለይቶ ማቆያ የነበሩ ናቸው።
አምስተኛው በቫይረሱ መያዟ የተረጋገጠችው ግለሰብ ደግሞ የ19 ዓመት ሴት የኦሮሚያ ክልል ባቱ ከተማ ነዋሪና የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ ያልነበራት፤ ነገር ግን በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ያላት መሆኑ ተገልጿል።
በዚህም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 145 ደርሷል።
ከላይ የተጠቀሱት የ75 አመት ዕድሜ ያላቸው ሴት በተጓዳኝ ህመም ሆስፒታል ተኝተው ሲታከሙ የነበሩ ሲሆኑ በገጠማቸው የመተንፈስ ችግር ምክንያት በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው የምርመራ ናሙና ከተወሰደ በኋላ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ከመረጋገጡ በፊት ህይወታቸው ማለፉም ተገልጿል።
በሌላ በኩል ትላንት 16 ሰዎች ከቫይረሱ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም 91 ደርሷል።
በአሁኑ ወቅት በአጠቃላይ 48 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ማቆያ ህክምና እየተከታተሉ ሲሆን በጽኑ ህሙማን ማቆያ ውስጥ ምንም ታካሚ አይገኝም።