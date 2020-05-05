የደቡብ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ አመራሮችና ሰራተኞች ደም ለገሱ

ሀዋሳ፤ ሚያዚያ 27/2012 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ አመራሮችና ሰራተኞች በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የደም ልገሳ ንቅናቄ ለማጠናከር ደም ለገሱ።
በደም ልገሳው የተሳተፉት የደቡብ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አብረሀም ማርሻሎ እንዳሉት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጀመረውን ሀገራዊ ንቅናቄ ለማጠናከር በደም ልገሳው ተሳትፈዋል ።
በመርሃ-ግብሩ የቢሮውና በየደረጃው የሚገኙ የከተማ ልማት ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች ይሳተፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ጠቁመዋል።
ለዜጎች ደም በመለገስ ሕይወታቸውን መታደግ መቻል ትልቅ እርካታን የሚሰጥ ተግባር ስለሆነ ማንኛውም ጤናማ ሰው ደም መለገስ ባህሉ ሊያደርግ እንደሚገባው አሳስበዋል ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ይልማ ሱንታ በበኩላቸው ደም መለገስ የሌሎችን ሕይወት ለማስቀጥል እስከሆነ ድረስ በሁሉም ዘንድ ሊዳብር የሚገባ ተግባር እንደሆነ ገልጸዋል።
“ደም መስጠት በተፈጥሮ የሚተካ ሀብታችን በመሆኑ ለወደፊትም ደም መለገሱን አጠናክሬ እቀጥልበታለሁ” ብለዋል ።
በቢሮው የከተሞች ፕላን ኢንሰቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ እምሩ ወዬሳ ደግሞ ደም ሲለግሱ የአሁኑ ለዘጠነኛ ጊዜ መሆኑን ተናግረዋል ።
“በምለግሰው አንድ ከረጢት ደም የአንድ ሰው ሕይወት ማዳን በመቻሌ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማኛል” ያሉት አቶ እምሩ በመርሃ ግብሩ ሁሉም ሰው እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል።
በቢሮው የኮምፒውተር ባለሙያ ወይዘሮ መቅደስ ዘገየ ለመጀመሪያ ጊዜ ደም መለገሳቸውን ገልጸው ደም ለግሰው የማያውቁ ዜጎች ፍርሀታቸውን አስወግደው እንደሳቸው እንዲሳተፉ ጠይቀዋል።
በተለይ በደም ልገሳ ረገድ ያለውን ክፍተትና መዘናጋት ለመቅረፍ ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ መሰራት እንዳለበትም ጠቁመዋል።