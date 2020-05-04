አዳማ ሚያዚያ 26/2012 (ኢዜአ) ታፍ ኦይል ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
የታፍ ኦይል ኢትዮጵያ ባለቤት አቶ አክሊሉ ዘለቀ እንደገለጹት የኮሮና ወረርሽኝ በሀገር ላይ የመጣ አደጋ በመሆኑ ይህን ችግር ለመቀልበስ “ከመንግስት በተደረገልን ጥሪ መሰረት የገንዝብና የአይነት ድጋፍ አድርገናል”።
በዚህም ለክልሉ መንግስት በገንዘብ 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር፣ ለአዳማ ከተማ 50 ሺህ ብርና ከ40 ሺህ ኩንታል በላይ የመያዝ አቅም ያለው መጋዝን ለአስተዳደሩ ዛሬ አስረክበዋል።
ከመጋዘን ኪራይ በወር ከ40 እስከ 45 ሺህ ብር ገቢ እንደሚያገኙ የተናገሩት አቶ አክሊሉ “ከሀገርና ከህዝብ በላይ የሚበልጥብኝ የለም” በማለት የማከማቻ መጋዘኑን ቁልፍ ለኮሮና መከላከል ግብረ ሃይል ሰብሳቢ ተወካይና ለመዘጋጃ ቤት ሥራአስኪያጅ አቶ ብርሃኑ ደሜ ዛሬ አስረክበዋል።
በሽታው ከሀገራችን እስኪወገድ ድረስም “በአይነትና በገንዘብ የሚናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥላለን” ብለዋል።
የከንቲባው ተወካይና የከተማዋ መዘጋጃ ቤት ሥራአስኪያጅ አቶ ብርሃኑ ደሜ የከተማዋ ባለሃብቶች በጥሬ ገንዘብ ብቻ ከ24 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረው፣ ታፍ ኦይልም ለሰጠው ድጋፍ አመስግነዋል።
ባለሃብቶቹ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙት አቅመ ደካሞች፣ የጎዳና ተዳዳሪዎችና አካል ጉዳተኞች የምግብ እህል በተለይም ዱቄት፣ መኮሮኒ፣ የምግብ ዘይትና ሌሎች የአልባሳት ቁሳቁሶች ድጋፍ ማድርጋቸውንም አውስተዋል።
በተጨማሪም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት የሚስፋፋ ከሆነ ከባለሃብቶቹ ከ1ሺህ አልጋዎች በላይ የመያዝ አቅም ያላቸውን ሆቴሎችና ህንፃዎች ተረክበናል ብለዋል።
በሽታውን ለመከላከል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስፈፀም የወጣው መመሪያ በከተማዋ ውጤታማ በሆነ መልኩ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑንም ሥራአስኪያጁ ተናግረዋል።