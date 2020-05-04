ያጋጠሙትን ወቅታዊ ፈተናዎች ለማለፍ በጋራ መስራት ይገባል

ባሕርዳር ሚያዚያ 26/2012 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ያጋጠሟትን ወቅታዊ ፈተናዎች በድል አድራጊነት ለመወጣት የአሁኑ ትውልድ የቀደምት አባቶቹን ጠንካራ የትብብር መንፈስ ተላብሶ በጋር ሊሰራ ይገባል ሲል የአማራ ክልል ጀግኖች ዐርበኞች ማኅበር ገለጸ።
የጀግኖች አርበኞች ቀን ለ79ኛ ጊዜ በነገው ዕለት ታስቦ ይውላል።
የአማራ ክልል ጀግኖች ዐርበኞች ማኅበር ሊቀመንበር አቶ ዳኝነት አያሌው በዓሉን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ የዚህ ዓመት የዐርበኞች ቀን በዓል ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር ተያይዞ ታስቦ ይውላል።
ጀግኖች ዐርበኞች በአድዋ ጦርነት ያስመዘገቡት ድል አገራችን ዘመናዊ መሣሪያ የሌላትና ደሀ ብትሆንም አንድነት ካለ የማይታለፍ ችግር እንደሌለ ተጨባጭ ማሳያ ነው ብለዋል።
ዘመናዊ የጦር መሣሪያ የታጠቀውን የጣሊያንን ጦር ኋላቀር በሆነ የጦር መሣሪያ ድል ማድረግ የተቻለው ኢትዮጵያውያን ትልቁ መሣሪያቸው አንድነታቸውና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የማይደራደሩ በመሆናቸው ነው ሲሉ ተናግረዋል።
ዛሬም እንደ ሀገር በኢትዮጵያ ላይ የተደቀነውን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝና በሕዳሴው ግድብ ላይ እየተነዛ ያለውን ፕሮፖጋንዳ መመከት የሚቻለው እንደ ቀደምት አባቶች በአንድነት መንፈስ መረባረብ ሲቻል መሆኑን ገልጸዋል።
የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆኑ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የየራሳቸው ጥያቄ ቢኖራቸውም ጥያቄዎቹ ሊመለሱ የሚችሉት እንደ ሀገር የተደቀኑ ችግሮችን በጋራ ተረባርቦ ማሸነፍና ማለፍ ሲቻል ነው ብለዋል።
ጣሊያን በግፍ ከአንዴም ሁለት ጊዜ ኢትዮጵያን የመውረር ሙከራ ስታካሂድ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ የየራስ ፍላጎቶች እንደነበሯቸው አስታውሰዋል።
ይሁን እንጂ በወቅቱ የነበሩ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በሀገር ሉዓላዊነትና በሕዝቦች የጋራ ጥቅም ላይ አሳልፎ ላለመስጠት የተደረጉ ወረራዎች በድል አድራጊነት መወጣት ተችሏል።
ዛሬም ኢትዮጵያውያን ከኪሳቸው እያዋጡ እየገነቡት ያለውን የሕዳሴ ግድብ ላይ ግብፅ የምታራምደውን ፕሮፓጋንዳ መመከት የሚቻለው እንደ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ዐርበኞች በጋራ መቆም ሲቻል ነው።
በተመሳሳይ ኃያላን ሀገራትን ሳይቀር ለማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅል እየዳረገ ያለውን የኮሮናቫይረስ አስከፊ ጉዳት ሳያደርስ ለመከላከል የዐርበኞችን የመተባበርና የመደጋገፍ መንፈስ መላበስ የግድ ይላል።
እንደ ሃገር የገጠሙትን ፈተናዎች በድል አድራጊነት በመወጣት በቀጣዩ ትውልድ የሚዘከር ታሪክ ማስመዝገብ የዚህ ትውልድ ድርሻ ነው ብለዋል።
የገጠሙትን ችግሮች በትብብር በድል አድራጊነት መወጣት ከተቻለ የዘመኑ የጥንት ዐርበኞች ታሪክን እንደ መድገም ይቆጠራል ሲሉ ተናግረዋል።
የአማራ ክልል መንግሥት የክልሉን ጀግኖች ዐርበኞች ማኅበራዊ ሕይወት ለማሻሻል እያደረገ ላለው ድጋፍም ምሥጋና አቅርበዋል።