በጌዴኦ፣ደቡብ ወሎ ዞኖችና በአሶሳ ከተማ ለኮሮና መከላከል ድጋፍ ተደረገ

ሚያዚያ 26/2012(ኢዜአ)በጌዴኦና በደቡብ ወሎ ዞኖች እንዲሁም በአሶሳ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የተለያዩ አካላት የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረጉ።
የጌዴኦ ዞን ትምህርት መምሪያና በዞኑ የሚንቀሳቀሰው ኢትዮጵያዊነት የተሰኘ ማህበር በኮሮና ቫይረስ ተፅእኖ ምክንያት ተንቀሳቅሰው የእለት ኑሮአቸውን ማከናወን ለማይችሉ ወገኖች ድጋፍ አድርገዋል ።
ኢትዮጵያዊነት የተባለው ማህበር ሰብሳቢ ወጣት ነብዩ ፍቃዱ እንደገለጸው በወረርሽኙ ሳብያ የእንቅስቃሴ ገደብ መጣሉን ተከትሎ ለችግር ለተጋለጡ 160 ዜጎች የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል።
በዛሬው እለት በነፍስ ወከፍ የተደረገው ድጋፍ 10 ኪሎ ግራም ዱቄት ፣ የምግብ ዘይትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ መሆኑን ጠቁሟል።
15 አባላት ያሉት ይኽው ማህበር የአረጋዊያን ቤት በማደስ ፣ ህጻናትን ከጎዳና በማንሳትና በመንከባከብ ተግባር መሰማራቱን ጠቅሷል።
በተመሳሳይ የጌዴኦ ዞን ትምህርት መምሪያ የእህልና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል ።
የመምሪያው ሃላፊ አቶ ሽፈራው ቦጋለ ድጋፉን ለግብረሃይሉ ባሰረከቡበት ወቅት እንዳሉት የትምህርት ስራ መቆሙን ተከትሎ በዞኑ በ58 ትምህርት ቤቶች ይካሄድ ከነበረው የምገባ ፕሮግራም በመቀነስ የተሰጠ ድጋፍ ነው ።
በዞኑ ከ80 ሺህ በላይ ተማሪዎች በምገባ ፕሮግራም ተጠቃሚ እንደነበሩ ጠቅሰው ለዚህ ከሚውለው በጅት አንድ አራተኛውን ወጪ በማድረግ ድጋፍ መደረጉን ገልፀዋል ።
ድጋፉ 270 ኩንታል በቆሎና ስንዴ እንዲሁም ማጣፈጫና የንጽህና መጠበቂያ ግብዓንት ያካተተ መሆኑ ተጠቁሟል።
የጌዴኦ ዞን የኮሮና ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠር ግብረ ሃይል ምክትል ሰብሳቢ አቶ ሳሙኤል ቦኮ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው፤ የቫይረሱ ስርጭት የሚያደርሰውን ጉዳት ለመከላከል እንዲቻል ሁሉም አካል ተሳትፎውን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል።
በተመሳሳይ ሁኔታ በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው የመቅደላ አምባ ዩንቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በአንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ወጭ የምግብ እህልና የንጽህና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው ጥናትና ምርምር ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ካሳሁን አህመድ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ዩኒቨርሲቲው የድርሻውን እየተወጣ ነው፡፡
በአንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ወጭ የምግብ እህልና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ በመግዛት በደቡብ ወሎ ዞን ለሚገኙ 12 ወረዳዎች ድጋፍ ማድረጉን ገልፀዋል ።
በመካነሰላም ከተማ አስተዳደር የብልጽና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ብርሃን በዜ እንደገለፁት ኮሮናን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ከጎናቸው ሆኖ እያገዘ በመሆኑ ምስጋና አቅርበዋል ።
ሌላ በኩል በአሶሳ ከተማ ኡማ የተባለ የበጎ አደራጎት ማህበር የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 400 ለሚበልጡ የተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ድጋፎችን አድርጓል ፡፡
የማህበሩ ሰብሳቢ ወጣት ሰይድ ዓሊ እንደገለጸው ማህበሩ ድጋፉን ያደረገው የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ህብረተሰቡ በቤት ውስጥ እንዲቀመጥ የወጣው አዋጅ እንዲተገበር ለማድረግ ነው፡፡
ድጋፉ የተደረገላቸው ከ400 በላይ ሰዎች አቅመደካሞች እና የተቸገሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሆኑ ሰብሳቢው ተናግረዋል፡፡
በድጋፍ ከቀረቡት ቁሳቁሶች መካከል በ160 ሺህ ብር የተገዙ ዱቄት ፣ ዘይትና ሳሙና እንደሚገኝበት ተገልጿል።