በደሴ ከተማ የመንገድና ውሃ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ ነው

ደሴ ሚያዚያ 26/2012 ( ኢዜአ) በደሴ ከተማ በ114 ሚሊዮን ብር እየተገነቡ ያሉ የመንገድና የውሃ ፕሮጀክቶችን በተያዘው ዓመት ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ የከተማ አስተዳደሩ ገለጸ።
የአስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች የፕሮጀክቶቹን የግንባታ ሂደት ጎብኝተዋል።
በጉብኝቱ ወቅት የአስተዳደሩ የቤቶች ልማት ኮንስትራክሽን መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱልከሪም ሀብታሙ እንዳሉት ከፕሮጀክቶቹ ውስጥ በ2008 ዓ.ም 65 ሚሊዮን ብር በሆነ በጀት ግንባታው የተጀመረው ኮሽን በር -ገራዶ የሚደርሰው የ3 ነጥብ 4 ኪሎ ሜትር የአስፓል መንገድ ይገኝበታል።
የመንገዱ መጓተት የህዝብ ቅሬታ በመፍጠሩ ከዓመት በፊት የመጀመሪያውን የስራ ተቋራጭ በመቀየር ለሌላ በመስጠት አሁን ላይ ግንባታው ከ95 በመቶ በላይ ማጠናቀቅ መቻሉን ተናግረዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ስራአስኪያጅ አቶ ወርቁ አሞኘ በበኩላቸው ከከተማዋ ህዝብ ቁጥር ማደግ ጋር የተያይዞ ያጋጠመውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለማቃለል ሁለት ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች መቆፈራቸውን ገልጸዋል።
ሦስት ኪሎ ሜትር መስመር ዝርጋታና ሌሎች ተያያዥ ስራዎችን ለማጠናቀቅ በሂደት ላይ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
ይህም የከተማውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን አሁን ካለበት 55 በመቶ ወደ 62 በመቶ ከፍ ያደርገዋል ብለዋል።
ከኮሮናን ለመከላከል ጥንቃቄ በማድረግ የልማት ስራዎች እንዲከናወኑ ለማስቻል የከተማ አስተዳደሩ የድርሻውን እንደሚወጣ የተናገሩት ደግሞ የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንተባ አቶ አበበ ገብረመስቀል ናቸው።
ፕሮጀክቶቹን በተያዘው ዓመት ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም የአስተዳደሩ ስራ ኃላፊዎች ገልጸዋል።
የቧንቧ ውሃ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ይማም አሊ በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ ውሃ እንደሚያገኙ ጠቁመው የተጀመረው ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ችግሩ ያቃልላል ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል፡፡