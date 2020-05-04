የውጭ ጉዞ ታሪክ ሳይኖራቸው በኮሮና የተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ኅብረተሰቡ የሚያደርገውን ጥንቃቄ እንዲያጠናክር ተጠየቀ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 26/2012 (ኢዜአ) የውጭ አገራት የጉዞ ታሪክ ሳይኖራቸው የኮሮናቫይረስ የሚገኝባቸው ዜጎች ቁጥር ከዕለት ዕለት እየጨመረ በመምጣቱ ኅብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረጉን እንዲቀጥል የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳሰቡ።
ዶክተር ሊያ ታደሰ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ኅብረተሰቡ በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር “አነስተኛ ነው” በማለት እየተዘናጋ ነው።
የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ የሌላቸውና ከበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ሳይኖራቸው በቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በመጨመሩ መዘናጋት አይገባም ብለዋል።
በጎረቤት አገራት በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ መሆኑንም ገልጸው ይህም ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን አንስተዋል።
ሳይንሳዊ ምርምሮችም የቫይረሱ ሥርጭት ሊጨምር እንደሚችል እያሳዩ መሆኑን ጠቁመው ኅብረተሰቡ ሳይዘናጋ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ምክራቸውን ለግሰዋል።
የኮሮናቫይረስን ለመከላከል በአርቲስቶችና በተለያዩ አካላት እየተሰሩ ያሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ይበልጥ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል በተለያዩ አካላት የሚደረጉትን ድጋፎች መንግሥት በአድናቆት እንደሚመለከተው ገልጸው ለዚህም ምሥጋና አቅርበዋል።
በሌላ በኩል ቫይረሱን ለመከላከል በዜጎችና አገር በቀል ድርጅቶች ኣዳዲስ ሃሳቦች፣ የመከላከያ አልባሳትና ቁሳቁሶች በስፋት እየተመረቱ መሆኑን ገልጸዋል።
እነዚህን የፈጠራ ሥራዎች ከሚመለከተው የመንግሥት አካላት ጋር በመቀናጀት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ማሳደግና ማጎልበት እንደሚገባም ሚኒስትሯ ጠይቀዋል።
አገር በቀል ድርጅቶች የኮሮናቫይረስና ሌሎች በሽታዎችን ለማከም ጥቅም ላይ የሚውሉ መሣሪያዎችን እየጠገኑ መሆኑንም ተናግረዋል።
ድርጅቶቹ እነዚህን መሣሪያዎች በቀጣይ በአገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችሉ ሥራዎች እያከናወኑ መሆኑን አስረድተው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል።
በተጓዳኝም የጤና ተቋማት ለእናቶችና ለሕፃናት ጤና ጨምሮ ለሌሎች በሽታ የሚሰጠው አገልግሎት እንዲጠናከር ክትትል እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 140 መድረሱ ይታወቃል።