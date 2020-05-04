ዓለም እንድታገግም የዕዳ ስረዛ ሊደረግ ይገባል

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው አገራት የዕዳ ስረዛ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል።
ጥሪያቸውም በኒውዮርክ ታይምስ የአስተያየት አምድ ላይ እንደሚከተለው ሰፍሯል።
“በዓለም ዓቀፍ ደረጃ በደሃ አገራት ላይ የተጫነውን ዕዳ መሰረዝ ለምን አስፈለገ?” በሚል ርዕስ ያሰፈሩት ፅሑፍ ወቅቱን የጠበቀና ትክክለኛ ሐሳብ መሆኑን ባለፉት 30 ዓመታት በአፍሪካ ኢኮኖሚ የልማት ፖሊሲ ላይ ሲሰሩ የቆዩት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ተንታኝ ላውረንስ ፍሪማን ጠቅሰዋል።
የቀረበው የዕዳ ስረዛ ሃሳብም ህይወትን ለመታደግና በማደግ ላይ ያሉ አገራት የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል ለሚያደርጉት ጥረት አስፈላጊ ነው ብለዋል።
እንደ ኢትዮጵያ ከዓመታዊ ገቢዋ ከግማሽ ያላነሰውን ለዕዳ ክፍያ የምታውል አገር አሁን ላይ ህዝቧ በበረሃ አንበጣ ወረርሽኝ የተጠቃ ሲሆን፤ የምግብ ዋስትና መጓደልና ደረጃውን ያልጠበቀ የጤና አጠባበቅ ስርዓት ፈተና እንደሆነባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
“የዕዳ ክፍያ ጊዜው መራዘም እኤአ እስከ 2020 መጨረሻ ድረስ ብቻ ሳይሆን ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ እስኪወገድ መቆየት አለበት” ብለዋል።
“ይህ እርምጃ በፍጥነት መወሰድ አለበት፤ከዕዳ ነፃ የሆነው ሃብት ለአጭር ጊዜም ቢሆን ህይወትን ለመታደግ ሊውል ይችላል። በመካከለኛ ጊዜ ደግሞ ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ላላቸው አገራት ተስፋ በመጫር በረጅም ጊዜ በአገራቸው ቀጣይነት ያለው ብልፅግናን ለማረጋገጥ እንዲተጉ ያነሳሳቸዋል” ነው ያሉት።
“እኤአ በ2019 ከሰሃራ በታች ካሉ 64 አገራት ግማሽ የሚሆኑት ገንዘባቸውን ለጤና አጠባበቅ ከማዋል ይልቅ በአብዛኛው እዳ ለመክፈል አውለውታል።
“ኢትዮጵያም ለጤና አጠባበቅ ካወጣችው ወጪ ሁለት እጅ የሚልቀውን ለዕዳ ክፍያ አውጥታለች።ለውጭ ገበያ ካቀረብናቸው የሸቀጦች ግብይት ገቢ 47 በመቶ የሚሆነውን ለብደር ክፍያ ውሏል” በማለት ጠቅሰዋል።
“ኢትዮጵያ የቆመችበት መስቀለኛ መንገድ አደጋ ተጋርጦበታል፤ እዳችንን መክፈል መቀጠል አለብን ወይስ ሃብታችንን ህይወትን ለማዳንና የህዝቡን ኑሮ ለማዳን ማዋል አለብን ?” ሲሉ ይጠይቃሉ።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዕዳው በፍጥነት መሰረዝ አለበት በማለት ያሰፈሩት ትንታኔ በአፍሪካ የተከሰተውን የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ጉዳት በመከላከል የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው በማለት ፀሃፊው ያብራራል።
ኮቪድ 19 የምግብ እጥረቱን አባብሶታል
ከመጋቢት 22 አስከ ሚያዚያ 22 ቀን 2012 ዓ.ም በአፍሪካ በኮቪድ 19 ወረርሽኝ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ4 ሺህ 760 ወደ 37 ሺ 296 ወይም 800 እጅ አሻቅቧል።የሟቾች ቁጥርም 146 ወደ 1ሺ 619 አሻቅቧል።
ኤከስፐርቶች እንዳስጠነቀቁት የኮቪድ 19 ሰርጭትን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት ተከትሎ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብና በድህነት ተጠቅተው ሊሞቱ ይችላሉ።
ድንበርን መዝጋት፣ቤት ወስጥ የመቀመጥ ትዕዛዝ፣ገቢ ማጣት፣የግብይት ሰንሰለቱ መስተጓጎል፣ባህላዊ የቁም ከብት ፍልሰት መስተጓጎል የምግብ ዋስትና መጓደልን በእጅጉ እንደሚያባብሰው ተገልጿል።
“ወረርሽኙ ከተባባሰ 50 ሚሊዮን ተጨማሪ ሰዎች በሳህል ቀጠና ለምግብ ዋስትና ማጣት ቀውስ ይዳረጋሉ,” በማለት ኮምባ ሶው የተባሉ የምዕራብ አፍሪካ የምግብና ግብርና አስተባባሪ ተናግረዋል።
የአለም የምግብ ፕሮግራም የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ተከትሎ እኤአ በ2020 ብቻ 265 ሚሊዮን ሰዎች ከፍተኛ የምግብ ዋስትና ማጣት ይገጥማቸዋል በማለት መግለጫ አውጥቷል።
በመግለጫው ናይጀሪያ፣ኢትዮጵያ፣ደቡብ ሱዳን፣ሱዳን እና ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ አደጋው እንደተደቀነባቸው ተገልጿል።
አዲስ አይነት የፋይናንስ ሰርዓት አስፈላጊነት
የዕዳ ስረዛ አስፈላጊ የመሆኑን ያህል ዓለም አቀፍና ፌደራላዊ ማስተግበሪያዎች መኖራቸው ግድ ነው ፤በዚህም አገር አቀፍ የጤና አጠባበቅ መሰረተ ልማትን ለማሻሻል አዲስ አይነት የብድር አሰጣጥ መዘርጋት ግድ ይላል።
የአፍሪካ አገራት የኢንዱስትሪ ኢኮኖሚያቸው እንዲያድግ ጥረቱ በሁሉም ዘንድ በአፋጣኝ መተግበር አለበት።
ለአፍሪካ አገራት በትሪሊዮን የሚቆጠር ዶላር በአዲስ መልክ ለብድር መመቻቸት አለበት፤ በዚህም የሃይል አቅርቦት መሰረተ ልማትን፣ መንገድ፣ የባቡር መስመርና ህዝቦቿን በብዛት ለሞት የሚዳርገውን የጤና አጠባበቅ ስርዓቱን ለማዘመን ይቻላል።
የአፍሪካ አገራትን በስኬት ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር የማምረቻ ዘርፉንና የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪውን በፍጥነት ማስተሳሰር ይገባል።
የኮቪድ 19 ወረርሽኝና በአፍሪካ ያለው የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን ለመከላከል ፈታኝ መሆኑን የአለም የኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ ያለፉት 5 አመታት አሰራር ያሳየናል።
አዲስ አይነት የፋይናንስ አሰራር ስርዓቱ ህይወትን በማዳንና ስልጣኔን እውን በማድረግ እድገቱን ያሳልጠዋል።
ይህ ተግባርም በአፍሪካ የሚከተሉትን ተልዕኮዎች ማንገብ አለበት፤
· የዕዳ ስረዛ
· -ለተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ እድገት አዲስ የብድር ስርዓት መተግበር፤
· -ለመሰረተ ልማት ግንባት ሰፊ መዋዕለ ንዋይ መመደብ፤
· -ዘመናዊ የጤና አጠባበቅ ስርዓት ለመገንባት በፍጥነት መንቀሳቀስ፤
· -የማምረቻ ዘርፉንና የግብርና ዘርፉን በሚታይ መልኩ ማሻሻል፤
“በ21ኛው ከፍለ ዘመን ሁሉም አገራት በዘመናዊ የጤና አጠባበቅ ሰርዓት መደገፍ አለባቸው፤ የሉላዊነት ችግር አገራት ከውጭ በሚገባ እህል ጥገኛ እንዲሆኑ መፍቀዱ ነው። ምግብ ከብዙ ማይል አስጭኖ ከማስገባት ይልቅ በአገር ውስጥ ማምረቱ ዝቅተኛ ወጪ የሚጠይቅ ነው” ሲሉም ይጠቅሳሉ።
የዕዳ ክምችትን በመክፈልና የሰው ልጆችን ህይወት በመታደግ መካከል ምንም አይነት መመጣጠን አይኖርም።
ገንዘብ ምንም አይነት ውስጣዊ (እርካታ) ዋጋ የለውም፤ መንግስታት ብድር የሚያመቻቹት ወደ ፊት ዜጎቻቸው ሃብት በማፍራት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማሰብ ነው።
ዜጎችን የማይጠቅም የብድር ስርዓት መልሶ ማዋቀር ወይም መሰረዝ አለበት፤ይህም በተደጋጋሚ ሲከወን መኖሩን ታሪክ ያሳየናል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለምን ትኩረት በመሳብ ሁሉንም አገራት የሚገዛ መመሪያ በአገራዊና አለም አቀፋዊ ፖሊሲ ደረጃ መቀረፅ እንዳለበት አሳስበዋል።
ቀዳሚው ጉዳይ የሰው ልጅን ህይወት መታደግ እንጂ የሞኒተሪ መዘወሪያዎችን ማሻሻል አይደለም የሚል አሳማኝ ሃሳብ ማንሳታቸውን በመጥቀስ ነው ኒውዮርክ ታይምስ ሃተታውን ያጠቃለለው።