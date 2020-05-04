መስቀል አደባባይ ውበቱን ጨምሮ ለመጪው መስቀል በዓል ዝግጁ ይሆናል – ኢንጂነር ታከለ

አዲስ አበባ፣ ሚያዚያ 26/2012 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሚያከናውናቸው የከተማ ማስዋብ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ውበት ተጨምሮለት ለመጪው መስቀል በዓል እንደሚደርስ ተገለጸ።
የከተማዋ ውጫዊ ገጽታ እያማረ እንደሆነ ሁሉ የነዋሪዎቿም አስተሳሰብና አመለካከታቸው ያማረ መሆን እንዳለበት የኃይማኖት አባቶች አሳስበዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለተለያዩ የኃይማኖት ተቋማት አባቶች የከተማዋን ገጽታ ለማጉላት እየተከናወኑ ያሉ የልማት ሥራዎችን አስጎብኝተዋል።
ዛሬ ከተጎበኙት የልማት ሥራዎች መካከል አንዱ በአድዋ ሰንሰለታማ ተራራ አምሳል እየተገነባ የሚገኘው የአድዋ ሙዚየም ግንባታ ነው።
4 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር በጀት ተይዞለት እየተገነባ የሚገኘው ሙዚየሙ በውስጡ አራት ሺህ ሰው መያዝ የሚችል ሁለገብ የስብሰባ አደራሽ ያከታተ ነው ተብሏል።
ሙዚየሙ አድዋን መሠረት አድርጎ የኢትዮጵያውያንን የተለያዩ ገጽታዎች የሚያሳይና በርካታ ሰዎች እንዲንቀሳቀሱበት ሰፋ ብሎ እየተሰራ ነው።
ሌላው የተጎበኘው የመስቀል አደባባይ ማዘጋጃ ቤት ፕሮጀክት ሲሆን ይህም አደባባዩ ወደ መሬት ተቆፍሮ ከአንድ ሺህ አራት መቶ በላይ መኪኖችን መያዝ እንዲችል ተደርጎ እየተገነባ ነው።
ፕሮጀክቱ ከዚህ ባለፈ ሰፋ ያሉ የእግረኛ መንገዶችን የሚያካትትና በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ብስክሌቶች ጥቅም ላይ እንዲውሉም ዕድል ይፈጥራል ነው የተባለው።
የ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክቱና ዋና ተግባሩ ከአንድ ሺህ 400 በላይ መኪና እንዲይዝ ታስቦ እየተሰራ የሚገኘው የቤተ መንግሥት መኪና ማቆሚያም ተጎብኝቷል።
ይህ የሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት አንዱ አካል የሆነው ሸራተን ፊት ለፊት እየተገነባ ካለው ፓርክ ጋር ተመጋጋቢ እንዲሆን ተደርጎ እየተሰራ መሆኑም ለጎብኚዎቹ ተገልጿል።
ፓርኩ ከአራት ሺህ 500 ሰው በላይ ማስተናገድ የሚያስችል አምፊ ትያትር ያለበት፣ በርካታ ሰዎችን አንድ ላይ አግኝቶ ንግግር ለማድረግ የሚያመች መድረክ ያካተተ ነው።
ከዚህ ጎን ለጎን ፓርኩ ዓይን የሚስቡ ገጽታን የተላበስና መጠነኛ ሰው ሰራሽ ሐይቅም ተካቶበት ግንባታው እየተከናወነ ይገኛል።
በተጨማሪም ከስድስት ሺህ በላይ ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ የሚያስችለውና ከቅድመ መደበኛ ደረጃ እስከ ሦስተኛ ዲግሪ ድረስ ያሉ ተማሪዎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ ተብሎ ግንባታ ላይ የሚገኛው የአዲስ አበባ ቤተ-መጽሐፍት ግንባታ ተጎብኝቷል።
በጉብኝቱ ማጠቃለያ ወቅት የኃይማኖት አባቶቹ በከተማ አስተዳደሩ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ሥራዎች እጅግ የሚበረታቱና የሚያስመሰግኑ መሆናቸውን እንደታዘቡ ተናግረዋል።
ሆኖም መዲናዋ ውጫዊ ገጽታዋ እንዳማረ ሁሉ የነዋሪዎቿ ድርጊትና አስተሰሳባቸው የሚያመር እንዲሆንም ሊደረግ እንደሚገባም አመልክተዋል።
የተለያዩ ጫናዎችን ተቋቁሞ ይህን ሁሉ ሥራ መሥራቱም ትልቅ ነገር መሆኑን ጠቁመው በቀጣይ እገዛ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል።
ምክትል ከንቲባው ኢንጂነር ታከለ ኡማ በበኩላቸው በከተማዋ እየተከናወኑ ካሉ ፕሮጀክቶች ውስጥ ዛሬ የተጎበኙት እጅግ ጥቂት መሆናቸውን ገልጸዋል።
መስተዳድሩ በርካታ የልማት ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን የጠቀሱት ምክትል ከንቲባው፤ ”ፕሮጀክቶች ምንም ሳይጓደል ውበትና ጥቅም ብቻ እንዲጨምሩ ተደርገው ነው የሚሰሩት” ብለዋል።
የመስቀል አደባባይ መልሶ ግንባታን አስመልክተውም አደባባዩ የቀድሞ ገጽታውን ሳይለቅ ለመጪው መስቀል ዝግጁ እንደሚሆን ገልጸዋል።