አቶ በረከት ስምኦን በሁለት ክሶች አቶ ታደሰ ካሳ ደግሞ በሶስት ክሶች ጥፋተኛ ተባሉ

ባህርዳር፣ ሚያዚያ 26/2012 (ኢዜአ) በጥረት ኮረፖሬት የሙስና ወንጀል የተከሰሱት አቶ በረከት ስምኦን በሁለት ክሶች አቶ ታደሰ ካሳ ደግሞ በሦስት ክሶች ጥፋተኛ መባላቸውን የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስታወቀ።
በሙስና ወንጀል ተከሰው ጉዳያቸው ሲጣራ የቆየው አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ በአራት የሙስና ወንጀሎች ክስ ተመስርቶባቸው ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ሲያጣራ መቆየቱ ይታወሳል።
ከተከሰሱባቸው ክሶች መካከልም 1ኛ የዳሽን ቢራ የአክሲዎን ሽያጭ አግባብ አለመሆን፣ 2ኛ የዳሽን ቢራ ከእንግሊዙ ዱየትስ ቢቬርትስ ድርጅት ጋር በተደረገው ስምምነት የገንዘብ ብክነት ተከስቷል፣3ኛ ለዱቬንቱስ ሃላፊነቱ የተወሰነ የንግድ ድርጅት አግባብ ያለሆነ ዋስትና መስጠትና 4ኛ ደግሞ ዱቬንቱስ ለጥረት ኮርፖሬት ማስገባት የነበረበት ገንዘብ አልገባም የሚሉ ናቸው።
በአራቱ ክሶች በተደረገው ማጣራተም አቶ በረከት ስምኦን በአንደኛና 2ኛ ክስ ስራን በማያመች አግባብ በመምራት የሙስና ወንጀል ጥፋተኛ መሆናቸውን ፍርድ ቤቱ ዛሬ በዋለው ችሎት አረጋግጧል።
እንዲሁም አቶ ታደሰ ካሳ ከቀረቡት አራት ክሶች በአንደኛ፣ ሁለተኛና አራተኛ ክስ የህዝብና የጥረት ሃብት ጥቅም ማስጠበቅ ሲገባቸው ባለማድረጋቸው በሙስና ጥፋተኛ ተብለዋል።
በዚሁ የክስ መዝገብ ሦስተኛ ተከሳሽ የነበሩት አቶ ዳንኤል ግዛው ደግሞ በተከሰሱባቸው 3ኛ እና 4ኛ ክሶች በነፃ እንዲሰናበቱ ችሎቱ ወስኗል።
አቶ በረከት ስምኦን፣ አቶ ታደሰ ካሳና አቶ ዳንኤል ግዛው በ3ኛ ክስ ጥፋተኛ ባለመሆናቸው ከክሱ ነጻ መሆናቸውን ችሎቱ ወስኗል።
ጥፋተኛ የተባሉት ተከሳሾች በቀረቡባቸው ክሶች ዙሪያ አቃቢ ህግ ያቀረባቸውን ማስረጃዎች በሰውም ሆነ በሰነድ አሳማኝ ማስረጃ አቅርበው ማስተባበል ባለመቻላቸው ጥፋተኝነታቸው ተረጋግጧል።
ተከሳሾቹ የህዝብና የጥረት ሃብት በቦርድ ሰብሳቢነትና በዋና ስራስፈፃሚነት ሃላፊነታቸው ልክ በበላይነት መጠበቅ ሲገባቸው ይህን አላደረጉም ብሏል።
ጥፈተኞቹ ህግን መሰረት አድርጎ ባለመስራት፣ ለራስ ጥቅም ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ጥቅም ለማስገኘት በማሰብ ስራዎችን በማያመች አግባብ በመስራት ጉዳት በማድረሳቸው ጥፋተኛ ተብለዋል።
ጥፋተኛ በተባሉባቸው የወንጀል ጉዳዮች ዙሪያ የቅጣት ማቅለያ ሓሳብ ካላቸው የተጠየቁት አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ጥፋተኛ አይደለንም፤ የክልሉን ህዝብ ለመጥቀም ቀን ከሌት የሰራን በመሆናችን እራሳችን እንደጥፋተኛ አናይም ። የቅጣት ማቅለያ አናቀርብም ሲሉ ለችሎቱ አቅርበዋል።
አቃቤ ህግ ክስ የመሰረተባቸው የወንጀል ህግ አንቀጽ ቁጥር 881/2007 ንኡስ አንቀጽ 13/3 ወደ የወንጀል ህግ አንቀጽ ቁጥር 703 ፍርድ ቤቱ ዝቅ አድርጎታል።
በዚህ ያልተስማማው አቃቢ ህግ አቀርባለሁ ላለው የወንጀል አንቀጾች ማብራሪያና ተከሳሾች ደግሞ ጥፋተኛ በተባሉበት ጉዳዮች ከህግ ባለሙያቸው ጋር ተመካከረው የቅጣት ማቅለያ ለሚያዚያ 28 ቀን 2012 እንዲያቀርቡ ቀጠሮ በመስጠት የዛሬ ችሎቱን አጠናቋል።