በሰመራ ከተማ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ላብራቶሪ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ

ሰመራ፣ ሚያዚያ 26/2012 ( ኢዜአ ) በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ላብራቶሪ ዛሬ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ።
በምረቃ ስነ-ስርዓት ወቅት የተገኙት የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሳህርላ አብዱላሂ እንደተናገሩት በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የመመርመሪያ ላብራቶሪዎች በሁሉም ክልሎች ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው።
በተለይም ክልሉ ከጂቡቲና ኤርትራ ጋር ስለሚዋሰንና ለኮሮና ቫይረስ ያለውን ተጋላጭነቱን ከፍ የሚያደርገው በመሆኑ ዛሬ አገልግሎት የጀመረው ላብራቶሪ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ጫናዎችን እንደሚያቃልል ገልጸዋል።
የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ላብራቶሪው በቀን 96 ሰዎች የመመርመር አቅም እንዳለውም አስረድተዋል።
ኮሮናን ለመከላከል ሁሉም የመንግሰት አደረጃጀቶች ተቀራርበው በጋራ መሰራት እንዳለባቸውም ሚኒስትር ዴኤታዋ አመልክተዋል።
የአፋር ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው ቫይረሱን ለመከላከል እስከ ታችኛው የአስተዳደር እርከን ባህላዊ አደረጃጀቶችን በመጠቀም ጭምር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“የላብራቶሪው አገልግሎት መጀመር በኮሮና መከላከል ስራዎች ክልሉ የነበረበትን ቁልፍ ክፍተት የሚሸፍንና እንደትልቅ ስኬትም ሊታይ የሚችል በመሆኑ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ሊመሰገኑ ይገባቸዋል “ብለዋል።
የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ የሚያግዙ ተከታታይ የአስተምህሮ ስራዎች ተጠናክሮው መቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል።
ከጅብቲን የገቡ ኢትዮጵያዊያንን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት በክልሉ ከ500 በላይ ሰዎች ለጥንቃቄ በተመቻቹ የተለያዩ ማቆያዎች እንደሚገኙ የገለጹት ደግሞ የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ፈረጅ ረቢሳ ናቸው።
በሰመራ ከተማ አገልግሎት የጀመረው የኮሮና መመርማሪያ ላብራቶሪ ቀደም ለመርመራ ናሙና ወደ አዲስ አበባ ይላክ የነበረው በማስቀረት ስራውን ያለምንም ውጣ ውረድ በቅርበት ለማከናወን እንደሚያስችል አስረድተዋል።