በጋሞ ዞን በመሬት ናዳ ለተፈናቀሉ 384 አባወራዎች ድጋፍ ተደረገ

አርባ ምንጭ፣ ሚያዚያ 26/2012 (ኢዜአ) በጋሞ ዞን በመሬት ናዳ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ 384 አባወራዎች የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉን የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ማርቆስ ለኢዜአ እንደገለጹት ድጋፍ የተደረገው በገረሰ፣ ጋጮባባና ጨንቻ ወረዳዎች ሰሞኑን በተከሰተ የመሬት ናዳ ለተፈናቀሉ አባወራዎች ነው።
በድጋፉ የጋሞ ዞንና የወረዳ አስተዳደሮች፤ የቀይ መስቀል ማህበርና የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሳትፈዋል።
ለተፈናቃዮቹ የተደረገው ድጋፍ የምግብ እህል፣ ዘይት፣መጠለያ ሸራ፣አልባሳት፣ የንጽህና መጠበቂያና ማብሰያ ቁሳቁስ መሆኑን አቶ ተስፋዬ አስታውቀዋል።
በአሁኑ ወቅት በትምህርት ቤቶችና በኃይማኖት ተቋማት ተጠልለው የሚገኙት ተፈናቃዮቹ በቋሚነት ወደ ሌላ ስፍራ እስከሚዛወሩ የሚደረግላቸው ድጋፍ እንደሚቀጥልም አመልክተዋል።
በጋሞ ዞን ሰሞኑን በተከታታይ በጣለው ከባድ ዝናብ ሁለት ጊዜ የመሬት ናዳ ሲከሰት በዚህም የሰው ህይወት መጥፋቱንና 384 አባወራዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን በወቅቱ ተገልጿል።