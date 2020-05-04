በአማራ ክልል በጎ ፈቃደኞች ከአንድ ሺህ 100 በላይ ዩኒት ደም ለገሱ

ባህርዳር፣ ሚያዚያ 26/2012(ኢዜአ) በአማራ ክልል ባለፈው ሳምንት በተካሄደ ዘመቻ ከአንድ ሺህ 100 በላይ ዩኒት ደም ከበጎ ፈቀደኛች መለገሱን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የደም ባንክ አስተባባሪ አቶ አንዳርጌ አጥናፍ ለኢዜአ እንደገለጹት ከበጎ ፈቃደኞች በልገሳ የተገኘው ደም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አጋጥሞ የነበረውን የደም እጥረት ለማቃለል በስምንት የደም ባንኮች በተካሄደው ዘመቻ ነው።
ይህም በክልሉ ቀደም ሲል አጋጥሞ የነበረውን የደም አቅርቦት እጥረት በማቃለል በአሁኑ ወቅት የአንድ ሺህ 746 ዩኒት ደም ክምችት እንዲኖር ማስቻሉን አስታውቀዋል።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትም ዘመቻውን በማስቀጠል በየ15 ቀናት ቅዳሜና እሁድ የገጠሩና ከተማው ማህበረሰብ አካላዊ ርቀቱን ጠብቆ ደም የሚለግስበት ሁኔታ ተመቻችቷል ብለዋል።
ቢሮው በቀጣይ ሶስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን የደም ልገሳ ማስተግበሪያ ዕቅድ አዘጋጅቶ ወደስራ ገብቷል።
ለዚህም ከክልሉ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ፣ የወጣትና ሴት አደረጃጀቶች ጋር በመተባበርም ህብረተሰቡ ደም የመለገስ ባህሉ እንዲያድግ ቅስቀሳና ግንዛቤ የመፍጠር ስራ እየተካሄደ መሆኑን አስተባባሪው አስረድተዋል።
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ከተዘጉ በኋላ የደም አቅርቦ እጥረት አጋጥሞ እንደነበር የገለጹት ደግሞ የደሴ ደም ባንክ አስተባባሪ አቶ ታደሰ ሲሳይ ናቸው።
በመገናኛ ብዙሃን በመቀስቀስ የደም ለጋሾች ክበባትና ህብረተሰቡ እንዲያውቀው በማድረግ የደም እጥረቱ ለማቃለል መሰራቱን ተናግረዋል።
በዚህም እጥረቱን በማቃለል 500 ዩኒት ደም ክምችት እንዲኖር ማስቻሉን አስታውቀዋል።
በኮሮና ቫይረስ መክንያት የእንቅስቃሴ ዕገዳ ተጥሎ በነበረበት ወቅት በክልሉ አምስት የደም ባንኮች ያጋጠመው የደም እጥረት ከብሄራዊ ደም ባንክ በማምጣት ችግሩን ለማቃለል ጥረት መደረጉም ተመልክቷል።
ባለፉት ዘጠኝ ወራት በክልሉ ከተሰበሰበው ከ42 ሺህ በላይ ዩኒት ደም 39ሺህ 162 ዩኒቱ ለ120 የግልና የመንግስት ጤና ተቋማት በማድረስ ጥቅም ላይ መዋሉም ተገልጿል።