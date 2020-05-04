አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 26/2012( ኢዜአ) ግንባታው በ292 ሚሊዮን ብር ወጪ የተከናወነው የመቂ – ዝዋይ የመስኖ ልማት ፕሮጀክት ተመረቀ፡፡
ዛሬ በተካሄደው በምረቃ ሥነ ስርዓት ላይ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፣ የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ እና የቀድሞ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተገኝተዋል፡፡
የተመረቀው የመስኖ ፕሮጀክት የግንባታ ሥራው በ2002 ዓ.ም የተጀመረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት 2 ሺህ 700 አባወራዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል፡፡
የግንባታ ሥራውን የኦሮሚያ ውሃ ሥራዎች ኢንተርፕራይዝ ያከናወነው ሲሆን ለግንባታው ከ292 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉም ተመልክቷል፡፡
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ “የመስኖ ልማትን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመደገፍ አርሶ አደሩ በዓመት ከሁለት ጊዜ በላይ እንዲያመርቱ ማድረግ ይገባል” ብለዋል፡፡
የመስኖ ፕሮጀክቶች ተገንብተው በተጠናቀቁባቸው አካባቢዎች አርሶ አደሮች በመስኖ እያለሙ መሆናቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የመስኖ ፕሮጀክት ባልደረሰባቸው ስፍራዎች አርሶ አደሮች ዘመናዊ ፓምፕ ተጠቅመው እንዲያመርቱ የሚደረግ መሆኑንም ገልጸዋል።
ለዚህም በተያዘው ዓመት 10 ሺህ የሚሆኑ ዘመናዊ የውሃ ፓምፖች ከውጭ ወደ አገር ውስጥ እንደሚገቡም ነው ዶክተር አብይ የገለጹት፡፡
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሣ በበኩላቸው “የክልሉ መንግስት አርሶ አደሩ ከመስኖ ልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ፕሮጀክቶችን ከመገንባት ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ይገኛል” ብለዋል፡፡
በአካባቢው የተደራጁ ወጣቶች በአትክልትና ፍራፍሬ ምርት ላይ ተሰማርተው ተጠቃሚ መሆናቸውንም አስረድተዋል፡፡
“በተጨማሪም የክልሉ መንግስት የአካባቢውን ወጣቶች በመደገፍ ምርታቸውን በማሳደግ ለአገሪቱ ገበያ እንዲያቀርቡ እየሰራ ይገኛል” ብለዋል፡፡
በክልሉ 126ሺህ ሄክታር መሬት በፌደራልና በክልሉ መንግስት በመስኖ እየለማ መሆኑንም አመልክተዋል፡፡
ዛሬ ለምረቃ የበቃው የመቂ – ዝዋይ መስኖ ልማት ፕሮጀክት በአሁኑ ወቅት 2 ሺህ ሄክታር መሬት የማልማት አቅም ያለው ሲሆን፣ በአካባቢው የሚገኝ ተጓዳኝ የመስኖ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ደግሞ 15 ሺህ ሄክታር መሬት ማልማት እንደሚችል ተገልጿል።
መሪዎቹ ከምረቃ ስነ-ስርዓቱ ቀደም ብለውም በምስራቅ ሸዋ ዞን ዱግዳ ወረዳ የሚገኘውን የችግኝ ጣቢያ ጎብኝተዋል፡፡