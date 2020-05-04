የኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 140 ደርሷል፤ 75 ሰዎች ደግሞ ከበሽታው አገግመዋል

አዲስ አበባ፣ ሚያዚያ 26/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ምርመራ ከተደረገላቸው 1 ሺህ 758 ሰዎች መካከል 5 ተጨማሪ ሰዎች የኮሮናቫይረስ እንዳለባቸው መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ዛሬ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል አራቱ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንዱ የስዊድን ዜግነት ያለው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ነው።
አራቱ የውጭ ሀገራት የጉዞ ታሪክ ያላቸውና በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ የነበሩ መሆናቸውን ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
ሶስቱ ኢትዮጵያውያን ከፑትላንድ መጥተው በጅግጅጋ ከተማ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ የነበሩ ናቸው።
ቀሪው አንድ ግለሰብ 17 ዓመት እድሜ ያለውና የባህርዳር ከተማ ነዋሪ ሲሆን ከዚህ በፊት በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ነበረው።
የዛሬውን ጨምሮ በኢትዮጵያ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 140 ደርሷል።
75 ሰዎች ደግሞ ከበሽታው ማገገማቸውን ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
በጽኑ ህሙማን ክፍል ክትትል የሚያደርግ ግለሰብ አለመኖሩንም ነው የተናገሩት።
የኮሮናቫይረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ መስፋፋቱን የቀጠለ ሲሆን ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ዓለም አቀፋዊ አሁናዊ አሃዝም ከ3 ሚሊዮን 522 ሺህ አልፏል።
የሞቱትም ሰዎች ቁጥር ከ247 ሺህ 700 በላይ ማሻቀቡን ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ይፋ ያደረገው መረጃ ያመለክታል።