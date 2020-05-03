ሕብረተሰቡ የኮረናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተቀመጡ ድንጋጌዎችን በመተግበር ረገድ መዘናጋት እየታየበት ነው

አዲስ አበባ ሚያዝያ 25/2012 (ኢዜአ) የኮረናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝን ለመከላከል በጤና ሚኒስቴርና በባለሙያዎች የተቀመጡ መንገዶችን በማክበር ረገድ ህብረተሰቡ መዘናጋት እየታየበት መሆኑ መታዘብ ይቻላል።
በአገራችን የኮሮናቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ቀስ በቀስ እየጨመረ መጥቶ ዛሬ ላይ 135 ደርሷል።
ይህን ወረርሽኝ ከሌሎች በሽታዎች የሚለየው የስርጭት ፍጥነቱና መድሃኒትም ሆነ ክትባት ያልተገኘለት መሆኑ ነው፡፡
ኮሮናቫይረስ እጅግ በፍጥነት የሚሰራጭና አንድ ግለሰብን ከያዘ በዙሪያው ላሉት በተለይም አካላዊ ንክኪ ላላቸው ሰዎች ሁሉ የሚተርፍ ወረርሽኝ ነው።
ለዚህም ነው መላው ዓለም በህግ እንዲሁም በፖሊስና ወታደር ጭምር በመታገዝ አካላዊ ርቀትን ማስጠበቅና ሌሎች የወረርሽኙን ሥርጭት የሚያባብሱ ሁኔታዎችን ለመቆጣጠር ጥረት ለማድረግ እየሞከረ ያለው።
ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን በሚገባ መታጠብ፣ ሳይታጠቡ አይን፣ አፍንጫንና አፍን አለመንካትና ሰዎች በሚበዙበት ቦታዎች አለመገኘት የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚረዱ መንገዶች ናቸው።
እነዚህ የመከላከያ መንገዶች ኮቪድ-19 የተገኘበት ሰው በኢትዮጵያ መኖሩ ከተረጋገጠበት ከመጋቢት 4 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ለጥቂት ሳምንታት በጥብቅ የተተገበሩ ቢሆንም አሁን ላይ ግን በበርካታ ሰዎች እየተዘነጉና ትኩረት ሲነፈጋቸው እየታየ ነው።
ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ በተገለጸበት የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት በየመንገዱ እጅን በመታጠብ፣ ከቤት አለመውጣትና በተለያዩ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ሰዎች ርቀትን በመጠበቅ ረገድ ያደርጉት የነበረው የጥንቃቄ ርምጃ አበረታች እንደነበረ አይካድም።
ነገር ግን ውሎ ሲያድር በርካቶች ይህንን የጥንቃቄ ርምጃ መውሰድ ላይ መዘናጋት እያሳዩ መጥተዋል።
በመሆኑም የጤና ባለሙያዎችና የጤና ሚኒስቴር እንደሚመክረው ህብረተሰቡ የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታት የጀመረውን የጥንቃቄ ርምጃ ለአፍታም ቢሆን ሳይዘናጋ መተግበር እንዳለበት በማሳሰብ ላይ ይገኛሉ።
በአሁኑ ወቅት ህብረተሰቡ የቫይረሱን የመከላከያ መንገዶች ችላ በማለት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ የአደጋ ተጋላጭነቱን እንዳያሳድገው ፍራቻ አሳድሯል።
የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ቫይረሱ በየጊዜው ራሱን የሚቀያይር በመሆኑ፣ መዘናጋቱ ሌሎች አገሮች የገቡበት አዘቅት ውስጥ ሊያስገባን ይችላል ።
በአሁኑ ወቅት መንግስት ባስቀመጠው መመሪያ መሰረት ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ የመንግስት ሰራተኞች ፈቃድ ወስደው እቤት እንዲውሉ ተደርገዋል የእምነት ተቋማትም እንዲዘጉ ተደርጓል።
ነገር ግን አሁንም በተለይ በገበያ ቦታዎች በተለያዩ ቡና ቤቶችና ምግብ ቤቶች የሚታየው ግርግርና ማሕበራዊ ርቀትን ያለመጠበቅ ችግር ሕብረተሰቡ ለበሽታው እንዲጋለጥ መንገድ የሚከፍቱ በመሆናቸው ሊታሰብበት ይገባል እንላለን።
በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ከ3 ነጥብ 4 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን 1 ነጥብ 1 ሚሊዮን ያህል ሰዎች ሲያገግሙ 244 ሺህ ያህል ሰዎች ለህልፈተ ህይወት ተዳርገዋል።
በኢትዮጵያ 22 ሺህ 330 ሰዎች የላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎላቸው 135 ሰዎች የኮሮናቫይረስ ተገኝቶባቸዋል።
ከነዚህ ውስጥ 75 ሰዎች ሲያገግሙ ሶስት ሰዎች ደግሞ ለህልፈተ ህይወት ተዳርገዋል።
ሁለት ሰዎች ወደ አገራቸው ሲመለሱ በአሁኑ ወቅት 55 ሰዎች የህክምና አገልግሎት እያገኙ ነው።