በሳሪስ አካባቢ በደረሰ አደጋ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት ለጊዜው መቋረጡ ተገለጸ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 25/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ሳሪስ አካባቢ በሚገኘው የባቡር መስመር መሰረተ ልማት ላይ አደጋ በማጋጠሙ የትራንስፖርት አገልግሎቱ መቋረጡ ተገለጸ።
የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት የትራንስፖርት ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ሔኖክ ቦጋለ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ዛሬ እኩለ ቀን የባቡር መስመሩ ላይ አደጋ ደርሷል።
አደጋው ሳሪስ ልዩ ስሙ ሬይስ ኢንጂነሪንግ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ኮንቴይነር የጫነ ከባድ ተሽከርካሪ በባቡር ሐዲድ መሰረተ ልማቱ ላይ ጉዳት ማድረሱን ተናግረዋል።
በዚሁ ሳቢያም ከሳሪስ አቦ ወደ ስቴዲየም ከስቴዲየም ወደ ሳሪስ አቦ የሚደረገው የባቡር ምልልስ በጊዜያዊነት መቋረጡን ገልፀዋል።
በአሁኑ ወቅት ችግሩን ለመፍታትና መስመሩን ለአገልግሎት ክፍት ለማድረግ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ነው ያመለከቱት።
በመሰረተ ልማቱ ላይ ከደረሰው አደጋ ውጪ የደረሰ ጉዳት እንደሌለም ተጠቁሟል።