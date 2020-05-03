በደቡብ ክልል 82 ኢንተርፕራይዞች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ማምረት ጀመሩ

ሀዋሳ ሚያዝያ 25/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በቀን ከ16 ሺህ በላይ የአፍና አፍንጫ መሸፈና ጭምብሎችን በጥራት የማምረት አቅም ያላቸው 82 ኢንተርፕራይዞች ተለይተው ወደ ምርት ሥራ መግባታቸውን የክልሉ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ገለፀ ፡፡
የክልሉ ኢንተርፕረይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ ለኢዜአ እንዳሉት በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን ለማምረት የሚያስችሉ ሥራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል።
በዋናነት የቴክኒክና ሙያ ተቋማትና የፈጠራ አቅማቸውን ያሳደጉ ኢንተርፕራይዞች አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለሌሎች እንዲያስተዋውቁና ወደ ምርት እንዲገቡ የሚያስቸላቸውን እገዛ እንዲያደርጉ ሰፊ ተግባራት መከናወናቸውን አስረድተዋል ፡፡
ከእጅ ንክኪ ነፃ የሆኑ የእጅ መታጠቢያዎች፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልና የንጽህ መጠበቂያ ምርቶችን በጥራት ማምረት የሚችሉ 82 ኢንተርፕራይዞች ተለይተው ወደ ሥራ ገብተዋል ብለዋል።
ኢንተርፕራይዞቹ በአጠቃላይ በቀን 16 ሺህ 300 ጭምብል የማምረት አቅም ያላቸው ሲሆን የጥራት ደረጃቸውን ጠብቀው እንዲያመርቱ ወጥ የሆነ ዝርዝር መመሪያ እንደተሰጣቸው ገልጸዋል።
እየተመረቱ ያሉት ጭምብሎች የህብረተሰቡን የመግዛት አቅም ያገናዘበና ለረጅም ጊዜ የሚያገለግሉ ሊያገለግሉ መሆኑን ጠቁመዋል።
በተጨማሪም ያለእጅ ንክኪ በእግር በመርገጥ ብቻ የሚሰሩ የእጅ መታጠቢያዎችን በጥራት እያመረቱና ለገበያ እያቀረቡ ያሉ 14 ኢንተርፕራይዞች መኖራቸውን ጠቅሰው ሳኒታይዘር ለማምረት ከተለዩ 10 ማህበራት መካከል ሶስቱ ምርታቸው ተፈትሾ የብቃት ማረጋገጫ አግኝተው ምርታቸውን ለገበያ እያቀረቡ ነው ብለዋል።
በክልሉ 123 ሺህ የሚጠጉ ሰራተኞችን የያዙ ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ያሉ ኢንዱስሪዎች መኖራቸውን የገለፁት አቶ ኃይለማርም ከምርት ሂደት እንዳይወጡ ብሎም ሰራተኞቻቸውን ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት በመጠበቅ ሥራቸውን እንዲያከናውኑ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ጠቁመዋል።
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል እያመረቱ ካሉ የጨርቃጨርቅ ኢንተርፕራይዞች መካከል በሀዋሳ ከተማ የሚገኘው ኦሜጋ ጋርመንት የቢዝነስና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወጣት ፍፁም ብዙነህ እንዳለው ከዚህ በፊት የተለያዩ አልባሳትን ያመርቱ ነበር።
አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ጭምብል ማምረት መጀመራቸውንና ወረርሽኙን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ከማገዝ ባሻግር በሌሎች ምርቶች ላይ ባለው የፍላጎት መቀዛቀዝ የተነሳ ገቢያቸው እንዳይቀንስ ማድረጉን ገልጿል።
እስካሁን ከ10 ሺህ በላይ ጥራቱን የጠበቀ ጭምብል አምርተው ለገበያ ማቅረባቸውን የተናገረው ወጣት ፍፁም አሁን ላይ ለባንኮችና ለተለያዩ የግል ድርጅቶች ከ2 ሺህ በላይ የየድርጅቶቹ ዓርማ ያለበት ጭምብል ለማምረት ትዕዛዝ ተቀብለው ወደ ስራ መግባታቸውን ተናግሯል።
የ3ዜድ ብረታ ብረት፣ እንጨትና አሉሙኒየም ሥራ ኢንተርፕራይዝ ሥራ አስኪያጅ ወጣት ዘላለም ወርቁ በበኩሉ ከእጅ ንክኪ ነፃ የሆኑ የእጅ መታጠቢያዎችን እያመረትን ነው ብሏል።
እስከ አሁን ከ40 በላይ የእጅ መታጠቢያዎችን ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረባቸውንና ከሀዋሳ ፖሊ ቴክሊክ ተቋም ባገኙት ሙያዊ ድጋፍ በሞተር ሳይክል መንቀሳቀስ የሚችል ቤት ለቤት ምግብ ማድረሻ ተሽከርካሪ መስራታቸውን ጠቁሟል።
ሌላው በከተማው የሚገኘው የሊና ባዬ ቴክኖሎጂ ኤንድ ኬሚካል ማኒፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ ስራ አስኪያጅ ተመስገን ተስፋዬ በበኩሉ የእጅ ማፅጃ ሳኒታይዘር እያመረተ እንደሚገኝ ገልጿል።
እስከ አሁን አንድ ሺህ ሊትር የሚጠጋ ሳኒታይዘር አምርተው በተለያየ መጠን ለገበያ ማቅረባቸውን ገልፆ የጥሬ እቃ አቅርቦት ችግር ከተፈታልን በስፋት አምርተን ለተጠቃሚዎች ለማድረስ ዝግጅት አድርገናል ብሏል።