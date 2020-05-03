በደቡብ ክልል ክልከላዎች ወጥነት ባለው መንገድ እየተተገበሩ አይደለም….ነዋሪዎች

ሐዋሳ ሚያዚያ 25/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተቀመጡ ክልከላዎች ወጥነት ባለው መልኩ እየተተገበሩ ባለመሆናቸው ለኮሮና ስርጭት ሊያጋልጠን ይችላል የሚል ስጋት እንዳደረባቸው አስተያየታቸውን የሰጡ ክልሉ ነዋሪዎች ገለፁ፡፡
የነዋሪዎችን ቅሬታ በተመለከተ የተጠየቀው የክልሉ መንግስት በበኩሉ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን አስታውቋል ፡፡
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡት መካከል የይርጋለም ከተማ ነዋሪ አቶ ታፈሰ ላንቃሞ እንዳሉት በገበያዎች፣ በሀዘንና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ህብረተሰቡ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተቀመጡ ክልከላዎችን በአግባቡ እየተገበረ አይደለም።
ይህ ሁኔታ ቫይረሱ በፍጥነት እንዲዛመት ሊያደርገው ይችላል የሚል ስጋት ማሳደሩን ገልፀዋል ።
ሌላው አስተያየት ሰጪ የሀዋሳ ከተማ ነዋሪ አቶ አደም አብዲ እንዳሉት በተለይም በመንገድ ዳር ያሉ የጀበና ቡናና ምግብ ቤቶች ሰዎች እንደቀድሞው ተጨናንቀው ሲቀመጡ እንደሚስተዋል ተናግረዋል፡፡
እጅ በመታጠብና ሰላምታ በመለዋወጥ ላይ መሻሻሎች እንዳሉ ገልጸው በማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ እየተፈጠረ ያለው መዘናጋት ዋጋ እንዳያስከፍል ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራዎች እስከታች ድረስ ሊጠናከሩ ይገባል ብለዋል፡፡
ዘንድ እየተስተዋለ ያለው ጥንቃቄ የጎደለው እንቅስቃሴ አዋጁ በአግባቡ እየተተረጎመ አለመሆኑ ከማሳየትም በላይ የቫይረሱን ስርጭት እንዳያባብሰው ከፍተኛ ስጋት እንደፈጠረ የተናገረው ደግሞ የባጃጅ አሽከርካሪው የአብሥራ መና ነው፡፡
በተለይ ባንኮችና በሌሎች የአገልግሎት መስጫ ተቋማት እየተፈጠረ ያለው መጨናነቅ ለማቃለል ተቋማቱ ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባና ህጉ የወጣው ለዜጎች ደህንነት ሲባል መሆኑን በመረዳት ሁሉም ዜጎች መተባበር እንዳለባቸው ተናግሯል ።
በምክትል ርዕሰ-መስተዳድር ማዕረግ የመልካም አስተዳደር ዘርፍ አስተባባሪና የደቡብ ክልል ሠላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር እስከታችኛው የመንግስት መዋቅር የሃገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት ተቋማት ጋር በጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል።
በዚህም ከሃገርና ህዝብ አይበልጥምና የወጡ ክልከላዎች ተላልፈው የተገኙ አካላት ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን ገልጸው ለአብነትም ከ2 ሺህ 534 በላይ የተለያዩ አሽከርካሪዎች መቀጣታቸውን ጠቁመዋል፡፡
ይህን ክፉ ጊዜ ለማለፍ መተባበርና መተጋገዝ ለማለፍ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ አሳስበዋል ።
በተለያዩ አካባቢዎች ገበያዎችን የማስፋት ስራዎች ቢከናወኑም ከወትሮ የተለየ እንቅቃሴ እየታየ አለመሆኑን ገልጸው በተለይ ሻጮች ደንበኛ እናጣለን በሚል የሚያነሱት ሃሳብ ለጊዜው ተቀባይነት የሌለውና ሊታረም የሚገባው ነው ብለዋል ።
የቫይረሱ ስርጭት እየጨመረ በመምጣቱ የተቀመጡ ክልከላዎችን በአግባቡ በማስከበር መዘናጋትን ለማስወገድ በተደራጀ መልኩ እንደሚሰራ የተናገሩት አቶ አለማየሁ ዜጎች ለራሳቸው ደህንነት ሲሉ እንዲተባበሩ ጥሪ አቅርበዋል፡፡