የፖለቲካ ፓርቲዎች የኮሮናቫይረስን በመከላከልና የአገር ህልውናና በማስቀጠል ሥራ ላይ ሊያተኩሩ ይገባል… ምሁራን

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 24/2012( ኢዜአ) በአገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከልና የአገር ህልውናን በማስቀጠል ሥራ ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው ምሁራን ገለጹ።
ከኢዜአ ጋር ውይይት ያደረጉት ምሁራን እንዳሉት አሁን በኢትዮጵያ የተከሰተው ዓለምአቀፍ ወረርሽኝ የሰውን ሕይወት ለአደጋ ከማጋለጥ ባለፈ የአገርን ጥቅም የሚያሳጣ ነው።
በዚህ ወሳኝ ወቅት ፓርቲዎች ከፖለቲካ ሽኩቻ ወጥተው ወረርሽኙን በጋራ ለመከላከል ርብርብ ማድረግ እንዳለባቸውም ምሁራኑ ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህርና ጠበቃ አቶ ቸርነት ሆርዶፋ እንዳሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝብ ውግንና እንዳላቸው የሚያሳዩት በአገር ላይ የተደቀነን አደጋ በጋራ መከላከል ሲችሉ ነው።
“በአሁኑ ወቅት ‘ምርጫ ይራዘም፤ አይራዘም’ ከሚልና ከሌሎች ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ሀሳቦች ዋናውን የአገር ጥቅም እየጎዳ ያለውን ወረርሽኝ እንዳያዘናጋና የፖለቲካ ሽኩቻዎችም ህብረተሰቡን ወደማይገባ ተግባር እንዳይመሩ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል” ብለዋል።
አቶ ቸርነት እንዳሉት አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች አገርን የከፋ ጉዳት ላይ የሚጥልና ሕዝቡን ለሁከትና ብጥብጥ ሚዳርጉ ሃሳቦች የማንሳት አዝማሚያ ተስተውሎባቸዋል።
“አገርና ህዝብ የማዳን ሥራ እየተሰራ ባለበት በአሁኑ ወቅት በግልም ይሁን በጋራ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝብ መቆማቸውን ማሳየት አለባቸው” ሲሉም ነው የገለጹት።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግና የፌዴራሊዝም መምህር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ በበኩላቸው “ወቅቱ ስልጣን የምንሻማበት ሳይሆን የሰውን ልጅ የማዳን ሥራ ምንሰራበት መሆን አለበት” ብለዋል።
በሽታውን መከላከል የሚቻልበትን የተሻለ አማራጭ በማቅረብ ቫይረሱ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ፓርቲዎቹ ጥረት ማደረግ እንደሚጠበቅባቸውም ነው ያመለከቱት።
በጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ አብነት ዘውዱ በበኩላቸው እንዳሉት ፓርቲዎች እንደ አገር ችግር ሲፈጠር ችግሩን በጋራ በመከላከል የህዝብ ተቆርቋሪነታቸውን ማሳየት አለባቸው።
በአገሪቱ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ እንደ አገር እየተሰራ ያለውን ሥራ ለማገዝም ፓርቲዎቹ የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
ፓርቲዎች “እስካሁን ለህዝቡ ተጠቃሚነት ምን ሰርቻለሁ” የሚለውን መገምገም እንደሚገባቸውም ነው የገለጹት።