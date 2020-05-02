ተማሪዎች የኢንተርኔት አገልግሎትን በቅናሽ ወይም በነጻ የሚያገኙበት ሁኔታ መመቻቸት እንዳለበት ተጠቆመ

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 24/2012( ኢዜአ) የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የኢንተርኔት አገልግሎት በቅናሽ ወይም በነጻ የሚያገኙበት ሁኔታ መመቻቸት እንዳለበት ተጠቆመ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከአማካሪ ምክር ቤቱ ምሁራን ጋር በመተባበር በኮቪድ-19 ላይ ያተኮረ የቪዲዮ ኮንፍረንስ ዛሬ አካሂዷል።
ኮንፈረንሱ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር እና የምርምር ሥራዎች ላይ የተፈጠሩ ተጽዕኖዎች እንዲሁም በዓለም አቀፍ፣ አህጉር እና አገር አቀፍ ደረጃ እየተወሰዱ በሚገኙ የመፍትሄ እርምጃዎች ላይ አተኩሮ የተካሄደ ነው።
በቪዲዮ በተካሄደ ኮንፈረንስ ላይ ወረርሽኙ በትምህርት ዘርፉ እያደረሰ ያለውን ተጽዕኖ በተመለከተ ወቅታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
በእዚህም ኮቪድ-19 ወይም ኮሮናቫይረስ በዓለም ላይ ከተከሰተ ጀምሮ በትምህርት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል።
በተለይም በዓለም ላይ የሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ከዓለም አቀፍ ተማሪዎች የሚያገኟቸውን ገቢ እንዲያጡ በማድረግ በኩል ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩ ተመልክቷል።
ለአብነትም በአሜሪካ 1 ነጥብ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች ከተለያዩ አገራት ሄደው የሚማሩ መሆናቸው በውይይቱ ላይ ተነስቷል።
በዚህም አገሪቱ በ2018 ብቻ 44 ነጥብ 7 ቢሊዮን ዶላር ማግኘቷንና አሁን በተፈጠው ዓለም አቀፍ ችግር ምክንያት ይህን ያህል ገቢ ልታጣ እንደምትችል በውይይቱ ላይ ተነስቷል።
በዚህ ረገድ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የገንዘብ እጥረት ሊያጋጥማቸው እንደሚችልም ነው የተገለጸው።
ለሚቀጥለው ዓመት ተማሪዎችን ለመመልመልና ወደ ዩኒቨርሲቲ ማስገባት በሚቻልበት ሁኔታ ላይም ወረርሽኙ የራሱ ተጽዕኖ እንደሚኖረውም ተመልክቷል።
በተጨማሪም ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎችና መምህራን እጥረት ሊያስከትል እንደሚችል ስጋት መፍጠሩ ነው በኮንፈረንሱ ላይ የተጠቆመው።
በኢትዮጵያ ተማሪዎች በያሉበት ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ በሚደረገው ጥረት ላይ ኢንተርኔት በሚፈልጉት ደረጃ የማያገኙ ብዙዎች መኖራቸውም ተገልጿል።
በዚህም በተለይ ለተማሪዎች ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የኢንተርኔት አገልግሎትን በቅናሽ ወይም በነጻ የሚያገኙበት ሁኔታ መመቻቸት እንዳለበት ነው የተጠቆመው።
በኮንፈረንሱ ላይ የተሳተፉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሒሩት ወልደማርያም ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ መከሰቱ ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ ወረርሽኙን ለመከላከል መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
በትምህርት ዘርፉ ላይ ግብረ ሃይል ከማቋቋም ጀምሮ የመማር ማስተማር ሂደቱ ሳይቋረጥ እንዲቀጥል እና ተማሪዎች ባሉበት ሆነው በኦንላይን ቴክኖሎጂ በተደገፈ ሁኔታ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ለእዚህም የኦንላይን ትምህርት መስጠት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መመሪያ እየተዘጋጀ መሆኑንም አስረድተዋል።
“በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ 27 የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የለይቶ ማቆያ ማዕከል ሆነው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ” ያሉት ሚኒስትሯ፣ በእነዚህም ከ9ሺህ በላይ ዜጎችን በማቆያው ውስጥ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በቀጣይ ሁኔታዎች እየታዩ ዩኒቨርሲቲዎቹ 90 ሺህ ሰዎችን በለይቶ ማቆያነት እንዲይዙ ለማስቻል የማዘጋጀት ሥራ መሰራቱን ገልጸዋል።
ከማቆያነት ባሻገርም ጊዜያዊ የመመርመሪያ ጣቢያ ሆነው እንዲያገለግሉ የሚደረግ መሆኑንም ተናግረዋል።
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ከ1 ነጥብ 3 ቢሊዮን በላይ ተማሪዎች በኮሮናቫይረስ ምክንያት ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆነው ይገኛሉ።