በአሶሳ ማረሚያ ቤት መስኮት ሰብረው ለማምለጥ የሞከሩ ሁለት ታራሚዎች በቁጥጥር ሥር ዋሉ

አሶሳ፤ ሚያዝያ 24/2012 (ኢዜአ) በቤኒንሻጉል ጉሙዝ ክልል ከአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት መስኮት ገንጥለው ያመለጡ ሁለት ታራሚዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ማረሚያ ቤቱ አስታወቀ።
የማረሚያ ቤቱ ሃላፊ ኮማደር ሃሩን አብዱራሂም ለኢዜአ እንደገለጹት ሁለቱ ታራሚዎች ትናንት ምሽት ከአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት ያመለጡት የቆየ የወንጀል ልምዳቸውን በመጠቀም የታራሚዎቹን መታጠቢያ ቤት መስኮት በመሰርሰር ነው።
ቀደም ሲል ታራሚዎቹ የንግድና የግለሰብ ቤቶችን ሰርስረው በመግባት በፈጸሙት የዝርፊያ ወንጀል እስከ አምስት ዓመት የተፈረደባቸው እንደነበሩም ሃላፊው ገልጸዋል።
“ከእነዚህ ታራሚዎች መካከልም አንደኛው ከተሸሸገበት ግለሰብ ቤት ሲያዝ ሁለተኛው ደግሞ በከተማው አቅራቢያ ጫካ ውስጥ ዛፍ ላይ ተደብቆ ማንጎ ሲበላ በነበረበት ወቅት በፖሊስ ቁጥጥር በመዋሉ በድጋሚ ወደ ማረሚያ ቤት ተመልሰዋል” ብለዋል፡፡
ለኮሮና ቫይረስ መከላከል ሲባል የማረሚያ ቤቱ ታራሚዎችን መጨናነቅ ለማስቀረት በተለያየ ቦታ ተከፋፍለው በመቀመጣቸው የተፈጠረውን የጠባቂ ፖሊስ ሃይል መመናመን አጋጣሚ በመጠቀም ለማምለጥ መሞከራቸውንም ሃላፊው ጠቁመዋል።
“ግለሰቦቹ የፈጸሙት ወንጀል ጥበቃውን የበለጠ እንድናጠናክር አድርጎናል” ያሉት ሃላፊው ተጨማሪ የጥበቃ ሃይል መመደቡንም አስታውቀዋል።
ከማረሚያ ቤት ማምለጥ ወንጀል መሆኑን ያብራሩት ኮማደር ሃሩን፤ በግለሰቦቹ ላይ ተጨማሪ ክስ በቅርቡ እንደሚመሠረት ተናግረዋል።