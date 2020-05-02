አርሶ አደሩ እራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ የግብርና ስራው ላይ ማተኮር አለበት…አቶ ተመስገን ጥሩነህ

ደብረ ብርሃን፤ ሚያዚያ 24/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል አርሶ አደሩ እራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ በመስኖ የለማ ምርቱን በወቅቱ ሰብስቦ ቀጣይ የመሄር እርሻ ዝግጅቱን በንቃት ሊያከናውን እንደሚገባ የክልሉ ርዕስ መስተዳደር አሳሰቡ።
ርዕሰ-መስተዳደሩ በክልሉ ሰሜን ሽዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ እራቡቲ ቀበሌ ዘመናዊ መስኖ ልማትን ጎብኝተዋል ።
በጉብኝቱ ላይ ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ እንዳሉት አርሶ አደሩ ከኮሮና ቫይረስ እራሱን በመጠበቅ በመስኖ የለሙ ሰብሎች ሳይበላሹ በመሰብሰብና ለገበያ በማቅረብ የልፋቱን ዋጋ ማግኘት አለበት።
ከዚሁ ጎን ለጎንም የቀጣይ የመሄር እርሻ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችም ከወዲሁ መሰራት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በክልሉ መንግስት ለእርሻ ስራዎች የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ወቅቱን ጠብቀው እንዲቀርቡ አቅጣጫ ተቀምጦ ወደ ስራ መገባቱንም ገልፀዋል።
በዘመናዊ መስኖ እየለማ ካለው መሬት በተጨማሪ በአካባቢው በኢንቨስትመንት የሚለማ መሬት መኖሩን ጠቅሰው፤ “በቀጣይ ባለሃብቶችን በመሳብ በልማቱ እንዲሳተፉ በማድረግ የአካባቢውን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ይሰራል” ብለዋል።
“የአካባቢው ነዋሪዎች ልማቱን ለማስቀጠል እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ የፀጥታ ችግሮችን በተደራጀ አግባብ በመጠበቅ መንግስትንና ባለሃብቱን ሊደግፉ ይገባል”ብለዋል።
የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ካሳሁን ሃብቱ በበኩላቸው በወረዳው 881 ሄክታር መሬት በመስኖ እየለማ እንደሆነ ገልጸዋል።
በመስኖ ልማቱ ሦስት ሺህ 900 አርሶ አደሮች እየተሳተፉ መሆናቸውን አመልክተው፤ “እየለማ ካለው መስኖም 198 ሺህ ኩንታል የሚደርስ ምርት እየተሰበሰበ ይገኛል”ብለዋል።
በመስኖ ልማቱ ተጠቃሚ የሆኑት አርሶ አደር ፀጋው ባህሩ በበኩላቸው በማህበር ተዳርጀው የመስኖ ልማቱን እያከናወኑ መሆኑን ጠቅሰው፤ በግላቸው ሁለት ሄክታር መሬት በነጭና ቀይ ሽንኩርት ማልማታቸውን ተናግረዋል።
እስከ አሁን ነጭ ሽንኩርት 55 ኩንታል፤ ቀይ ሽንኩርት 120 ኩንታል ምርት በመሰብሰብ ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ መሆናቸውንም ገልፀዋል።
ሌላው አርሶ አደር መስፍን አሰፋ በበኩላቸው በአንድ ሄክታር መሬት ባመረቱት ከ50 ኩንታል የሚበልጥ ነጭ ሽንኩርት 400 ሺህ ብር ማግኘት እንደቻሉ ተናግረዋል።
በጉብኝቱ ርዕሰ መስተዳደሩን ጨምሮ ሌሎች አመራሮች እየተሳተፉ ሲሆን ጉብኝቱ ማምሻውንም በአንጎለላና ጠራ ወረዳ የመስኖ ሰብል ልማት እንደቀጠለ ይገኛል።