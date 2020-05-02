የቀድሞ የቅዱስ ዮሴፍ ተማሪዎች ለጤና ባለሙያዎች የሚሆን የሕከምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ

አዲስ አበባ፣ ሚያዝያ 24/2012 (ኢዜአ)የቀድሞ የቅዱስ ዮሴፍ ተማሪዎች በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ለሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች 25 ሺህ ዶላር የሚያወጣ የራስ መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ።
የሆስፒታሉ የጤና ባለሙያዎች ራሳቸውን ከኮሮናቫይረስ ለመከላከል የሚያስችላቸውን የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ያደረጉት የቀድሞ የቅዱስ ዮሴፍ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው።
በ1987 ዓ.ም ከትምህርት ቤቱ የተመረቁት እነዚህ ተማሪዎች ቁጥራቸው 80 ሲሆን በአሁኑ ወቅት በአገር ውስጥና በውጭ በተለያዩ ሙያዎች የተሰማሩ መሆናቸው ታውቋል።
የቀድሞ ተማሪዎቹ 25 ሺህ ዶላር የሚያወጣ የራስ መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ ያደረጉት በመሰረቱት ማህበር አማካኝነት ነው።
በዚህም 14 ሺህ የፊትና አፍ መሸፈኛ ጭንብል እንዲሁም 1 ሺህ 500 ፊትን ሙሉ ለሙሉ መሸፈን የሚያስችል “ፌስ ሽልድ” ድጋፍ አድርገዋል።
ድጋፉን ለሆስፒታሉ በውክልና ካስረከቡት መካከል አቶ አሉላ ገብረሚካኤል የሕክምና ባለሙያዎች የኮሮና ቫይርስን በመከላከል በኩል ትልቁን ሥራ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
“በግንባር ቀደምነት ወረርሽኙን ለመከላከል እየሰሩ ያሉ የሕክምና ባለሙያዎችን ከጎናቸው መሆናችንን ለማሳየት ድጋፍ አድርገናል” ብለዋል።
የቁሰቁስ ድጋፉ የቀድሞ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ከሆስፒታሉ ጋር በመነጋገር በሆስፒታሉ ምርጫ መከናወኑንም ነው የገለጹት።
ቁሳቁሱን ከውጭ ወደአገር ውስጥ ለማስገባት “ኢንተር አፍሪካ አሶሴሽን” የተባለ ድርጅት ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት እንዳገዛቸውም አቶ አሉላ ተናግረዋል።
የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሜዲካል ሚሌኒየም ሕክምና ኮሌጅ ፕሬዚዳንት ዶክተር ወንድማገኝ ገዛሀኝ በበኩላቸው የተደረገው ድጋፍ የሕክምና ባለሙያዎች ራሳቸው ጠብቀው ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ በኩል ጠቀሜታ የጎላ መሆኑን ተናግረዋል።
“በተለይም ተማሪዎቹ ሆስፒታሉ ያለበትን እጥረት ጠይቀው የሚፈለገውን የቁሳቁስ ዓይነት ድጋፍ ማድረጋቸው ድጋፍ ለሚያደርጉ ሌሎች አካላት ምሳሌ ይሆናል” ብለዋል።