ቤተክርስቲያኗ ለተቸገሩ ወገኖች የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገች

አዲስ አበባ ፣ሚያዚያ 24/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን እንጦጦ መካነ ኢየሱስ በኮሮናቫይረስ ምክንያት ሥራ በማቆም ለተቸገሩ ወገኖች ግምቱ ከ87 ሺህ በላይ የሆነ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገች።
ቤተክርስቲያኗ በበጎ አድራጎት ወጣቶች ተሰብስቦ በዛሬው ዕለት ለተቸገሩ ወገኖች ድጋፍ ያደረገችው በቆሎ፣ ዘይትና የተለያዩ የንጽህ መጠበቂያዎችን ነው።
በቤተክርስቲያኗ የምዕመናን ሴክሬታሪያት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰሀራ ደጀኔ እንዳሉት ድጋፉ 87 አባውራዎችን ከነቤተሰቦቻቸው ተጠቃሚ ያደርጋል።
የቤተክርስቲያኗ ዓላማ መንፈሳዊ ትምህርት መስጠትና የተቸገሩ ወገኖችን መርዳት እንደሆነም ተናገረዋል።
በዚህም በአሁኑ ወቅት የኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ በመከሰቱ ምክንያት ሥራቸውን አቁመው በቤት ውስጥ ለሚገኙ የዕለት ምግብና የንፅህና መጠበቂያ ድጋፍ እየሰጠች መሆኑን አመልክተዋል።
በዛሬው ዕለት የተደረገው ድጋፍም ለእነዚህ አካላት መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ ሰሀራ በቀጣይም የተቸገሩትን በመለየት ድጋፍ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
“ኢትዮጵያውያን የመስጠትና የመረዳዳት ባህል ያላቸው ቢሆንም በአሁኑ ወቅት በተለየ ሁኔታ በመንቀሳቀስ የተቸገሩ ወገኖችን ይበልጥ መርዳት ይገባል” ብለዋል።
“የተቸገሩ ወገኖችን መርዳት ከሁሉም በላይ የሚያስደስትና የመንፈስ እርካታ የሚሰጥ ነው” ያለው ደግሞ በቤተክርስቲያኗ የበጎ አድራጎት ሥራ ላይ የተሰማራው ወጣት ዮናታን እንድሪያስ ነው።
ድጋፍ ለማሰባሰብ ወደ ማህበረሰቡ በሄደበት ወቅት ሁሉም ያለውን ለማካፈል ያሳየው በጎ ትብብር የሚያስደስት እንደሆነም ተናግሯል።
ሌሎች ወጣቶችም በየአካባቢያቸው ለተቸገሩ ወገኖች የጀመሩትን ድጋፍ የማሰባሰብ ተግባርን በማጠናከር ኮቪድ-19 ያስከተለውን ችግር በጋራ ለመወጣት መስራት እንዳለባቸውም መክሯል።
በዛሬው ዕለት ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል አቶ አብርሃም ያሜ በበኩላቸው የኮሮናቫይረስ ከመከሰቱ በፊት ቤተሰባቸውን በሽመና ሥራ ያስተዳድሩ እንደነበር ተናግረዋል።
ችግሩ ከተከሰተ በኋላ የሽመና ሥራ ገበያ በመቀዛቀዙ በአሁኑ ወቅት በቤት ውስጥ መቀመጣቸውንና ለዕለት ምግብና ለቤት ኪራይ የሚሆን ገንዘብ ማጣታቸውን ገልፀዋል።
ቤተክርስቲያኗ ይህን ችግራቸውን ተረድታ የምግብና የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ በማድረጓም አመስግነዋል።