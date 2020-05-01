የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ክልሎች ዝግጅታቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን ተናገሩ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 23/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ክልሎች ዝግጅታቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን ርዕሳነ መስተዳደሮች ገለጹ።
ኮቪድ-19ን በመከላከል ሂደት የክልሎች እንቅስቃሴ ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተካሂዷል።
የኦሮሚያ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ሶማሌና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሳነ መስተዳደሮች በነበራቸው ውይይት ወረርሽኙን ለመከላከል ዝግጅታቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን አብራርተዋል።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን የቤንሻንጉል ጉሙዝ የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ፣ ህግ ማስከበር፣ ሃብት በማሰባሰብ፣ የህክምና አገልግሎት መስጫ ተቋማትና ግብአትን በማሟላት የተደረጉ ዝግጅቶችን አብራርተዋል።
የጤና መከላከል ዘርፉን የሚመራና የሚከታተል፣ ሃብት የሚያሰባስብ፣ የመረጃና ሌሎች ኮሚቴዎች በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ተቋቁመው እየሰሩ መሆኑን ጨምረዋል።
በክልሉ 3 ሺህ 400 የለይቶ ማቆያ ቦታዎች መዘጋጀታቸውን ገልጸው የህክምና ባለሙያዎች ማሰልጠንና ሌሎች ተያያዥ ስራዎች መከናወናቸውን ነው ፕሬዝዳንቱ የገለጹት።
በክልሉ ስድስት የመውጫና መግቢያ በሮች ላይ ሙቀት መለኪያዎች መዘጋጀታቸውንም ነው ያብራሩት።
ክልሉ ባደረገው እንቅስቃሴ በአይነትና በገንዘብ ግምቱ 40 ሚሊዮን የሚሆን ሃብት ማሰባሰብ ተችሏል።
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ወረርሽኙን መከላከልና መቆጣጠር ላይ የተከናወኑ ተግባራትን አብራርተዋል።
ክልሉ በሽታውን ለመከላከል ለጤና ባለሙያዎች፣ ለክልል፣ ዞን፣ ወረዳና ቀበሌ አመራሮች ስልጠና በመስጠት ለማህበረሰቡ የቤት ለቤት ግንዛቤ ማስጨበጫ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል።
እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ በቤት ለቤት የግንዛቤ ማስጨበጫ እስካሁን 31 ሚሊዮን ሰዎችን መድረስ ተችሏል።
የማቆያ ቦታዎችን በተመለከተ ከ14 ሺህ በላይ ሰዎችን መያዝ የሚችሉ 265 ማቆያ ማዕከላት፣ 22 ሆስፒታሎችና ላብራቶሪዎች ዝግጁ መሆናችውን ነው የተናገሩት።
ክልሉ ከጎረቤት አገሮች ለሚገቡ ዜጎች ለይቶ ማቆያዎች መዘጋጀታቸውን ሲጠቅሱ እስካሁንም ከ370 በላይ ሰዎች በለይቶ ማቆያ ክትትል እየተደረገላቸው ነው።
በክልሉ አጠቃላይ በጥሬ ገንዘብ፣ በቁሳቀቁስ 455 ሚሊዮን ግምት ያለው ሃብት መሰብሰቡን ተናግረዋል።
የሶማሌ ክልልም በተመሳሳይ በለይቶ ማቆያ 10 ሺህ ሰዎችን ማስተናገድ የሚችሉ መዘጋጀታቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ኡመር ገልጸዋል።
በክልሉ ከውጪ የተመለሱ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች በለይቶ ማቆያ የሚገኙ ሲሆን አስፈላጊው የምግብና ሌሎች አቅርቦት እየተደረገ ነው።
በምግብ አቅርቦት በኩልም ግብረ ሃይል ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ጨምረዋል።
ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እርስቱ ይርዳው ክልሉ የለይቶ ማቆያ፣ ሃብት ማሰባሰብ፣ የላብራቶሪ ዝግጅና ሌሎች በሽታውን ለመከላከል እያደረገ መሆኑን አብራርተዋል።
ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር በክልሉ በሚገኙ የተያዩ ቋንቋዎቸ ግንዛቤ እየተሰጠ ነው።
መጪው ጊዜ የግብርና ስራ የሚከናወንበት መኽር ወቅት በመሆኑ አርሶ አደሩ ራሱን እንዲጠብቅ ግንዛቤ እየተፈጠረ መሆኑንም ጨምረዋል።
ማህበረሰቡ ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሚሰጡ መመሪያዎችን በትክክል በመተግበር ከወረርሽኙ ራሱን እንዲጠብቅ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች መልዕክት አስተላልፈዋል።