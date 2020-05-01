የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሁሉም ክልሎች ወጥነት ባለው መልኩ እንዲተገበር ጠቅላይ አቃቤ ሀግ አሳሰበ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 23/2012 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሁሉም ክልሎች ወጥነት ባለው መልኩ እንዲተገበር የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አሳሰቡ።
ጠቅላይ አቃቤ ህጓ ከሁሉም ክልሎችና ከሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የአቃቤ ህግ ባለስልጣናትና የፖሊስ ኮሚሽነሮች ጋር የቪዲዮ ውይይት ያካሄዱ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈፃፀምና አዳዲስና የተሻሻሉ ህጎችን መገምገም ከአጀንዳዎቹ መካከል ይገኙበታል።
በቪዲዮ ኮንፍረንሱም አዋጁን ወጥነት ባለው መልኩ ሊያስተገብር የሚችል መመሪያ፣ አዳዲስና የተሻሻሉ ህጎች እንዲሁም ለክልል በውክልና የተሰጡ ስልጣኖችን የሚመለከቱ ዋና ዋና አጀንዳዎች ተነስተዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአገር ደረጃ ቫይረሱን ለመከላከል ትልቅ ሚና እየተጫወተ መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ አቃቤ ህጓ “ህጉን ወጥነት ባለው መልኩ በመተግበርና በማስተግበር በኩል ክፍተቶች ታይተዋል ” ብለዋል።
በውይይቱ ወቅት አንዳንድ የክልል ተሳታፊዎች አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የክልልን ስልጣን የሚጋፋ ነው” ራሳችን የወንጀል ህጎችን ማውጣትና ማስተግበር አለብን” እና የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ያቀረቡ ሲሆን ጠቅላይ አቃቤ ህጓ መልስ ሰጥተዋል።
የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ለክልሎች አቃቤ ህግ ከሰጣቸው የማስተግበር ስልጣናት መካከል ከብሄርና ከሃይማኖት ጋር ግንኙነት ያላቸውን ወንጀሎች የማዬት ስልጣን ወደ ፌዴራል እንሰዲመለስም ተደርጓል።
ይህም ውክልናው በአግባቡ እየተተገበረ ባለመሆኑና ለህዝብ ትክክለኛውን ፍትህና በፍትህ ስርአቱ ላይ እምነት ማሳደር ስላለብን ነው ሲሉም ጠቅላይ አቃቤ ህጓ አብራርተዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ከአሁን በነበሩ አዋጆች ላይ የተሻሻሉና አዳዲስ ህጎች ላይ በክልል ባለድርሻ አካላት ጋር ግልፅነት እንዲኖር ለማድረግ የሚያችል ውይይትም ተደርጓል።
ከነዚህም ውስጥ የጦር መሳሪያ ዝውውውር፣ፀረ ሽብርና የጥላቻ ንግግር፣ህገ-ወጥ የሰዎች ንግድና ድንበር ማሻገር የሚጠቀሱ ናቸው።
አዳዲሶቹ ህጎችና ማሻሻያዎቹ በዋናነት ወንጀሎቹን ለመከላከል የነበሩ ክፍተቶችን ለማስቀረት ያለሙና በድርጊቱ ተሳታፊ የሚሆኑ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ ያለሙ መሆናቸውንም ተገልጿል።