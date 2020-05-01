አንቀሳቃሾች ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የሚረዱ የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች እያመረቱ ነው

ሚያዚያ 23/2012 መቐለ ኢዜአ / በትግራይ ክልል በአነስተኛና መካከለኛ የስራ ዘርፍ የተደራጁ 120 አንቀሳቃሾች የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚረዱ ቁሳቁሶችን በማምረት የገበያ ክፍተቱን ለመሙላት የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ መሆናቸውን ተገለጸ።
በክልሉ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ልማት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሓሪ ገብረሚካኤል ለኢዜአ እንደገለጹት በዘርፉ የተሰማሩ ከ120 በላይ አንቀሳቃሾች የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ቁሳቁሶችን ለማምረት የሚያስችላቸው የብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ በማግኘት ወደ ስራ ገብተዋል ።
አንቃሰቃሾቹ አልኮል፣ሳኒታይዘር፣ከእጅ ንኪኪ ነጻ የሆነ የእጅ መታጠቢያና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች በማምረት የገበያ እጥረትን በመፍታት የድርሻቸውን እየተወጡ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በክልሉ የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ስምንት ኢንተርፕራይዞች አልኮልና ሳኒታይዘር በማምረት ስራ መሰማራታቸውን አስረድተዋል።
ሀምሳ የሚሆኑ ኢንትፕራይዞች የእጅ ሳሙና በማምረት ስራ ላይ የተሰማሩ ሲሆኑ 38 ኢንተርፕራይዞች ደግሞ በየቀኑ እያንዳንዳቸው ከ8 ሺህ እስከ 20 ሺህ የሚደርስ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በማምረት ስራ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ከእጅ ንኪኪ ውጭ በእግር በመጫን ውሀና ሳሙና የሚጨምር የእጅ መታጠቢያ መሳሪያ የሚያምረቱ 30 ኢንተርፕራይዞች ፍቃድ አግኝተው በምርት ሂደት ላይ ይገኛሉ ብለዋል ።
ከስምንት ሺህ በላይ የአፍና አፍንጫ ማስክ በየቀኑ በማምረት ወደ ገበያ እያቀረቡ መሆናቸውን የገለፁት ደግሞ በጨርቃጨርቅና አልባሳት ስራ ዘርፍ የተሰማሩት የመቀሌ ከተማ ነዋሪና አንቀሳቃሽ አቶ ያሬድ አስገዶም ናቸው።
የሳንላይት ኬሚካል ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ሐዱሽ ገብረእግዚአብሄር በበኩላቸው በየቀኑ አምስት ሺህ ሊትር ሳኒታይዘርና አራት ሺህ ሊትር ፈሳሽ ሳሙና በማምረት ወደ ገበያ እያቀረቡ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ለንፅህና መጠበቂያ በሚያገለግሉ ምርቶች ላይ የተሰማሩት ኢንተርፕራይዞች ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን የገለጹት ደግሞ በክልሉ ጤና ቢሮ የጤና ቁጥጥር ዋና የስራ ሂደት ባለቤት አቶ ባህረ ተካ ናቸው።
ኢንተርፕራይዞቹ የሚያመርቱዋቸው ምርቶች የአለም ጤና ድርጅት ያወጣውን መስፈርት የተከተለ መሆኑና በህብረተሰቡ ምንም አይነት የጤና እክል የማያስከትል መሆኑን እየተፈተሸ ለገበያ እንደሚቀርብ ተናግረዋል።
ቢሮው ከሚያደርገው ቁጥጥርና ክትትል በተጨማሪ ኢንተርፕራይዞቹ የሚያመርቱትን ምርት የጥራት ደረጃ የሚከታተል የጤና ባለሙያ እንዲቀጥሩ እየተደረገ መሆኑንም አቶ ባህረ አስረድተዋል።