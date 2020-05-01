አዲስ አበባ ሚያዝያ 23/2012 (ኢዜአ) የሰራተኞች በደልና ጫና የወለደው ‘ሜይዴይ’ በአለም እና በኢትዮጵያለው ታሪካዊ ዳራው።
የአለም የሰራተኞ ቀን ሰራተኛው ለመብት ከፍተኛ ትግል ያደረገበትና በይፋ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካ መከበር የተጀመረ ቀን ነው።
በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ሠራተኛው በቀን የሚሠራበት ሰዓት ከስምንት ሰዓት እንዳይበልጥ ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረግ የጀመረበት ወቅት እንደነበር ታሪክ ያስረዳል።
በወቅቱ ሰራተኞች በቀን ከ10 እስከ 16 ሰዓት ለሥራ ምቹ ባልሆኑ አካባቢዎች ለአደጋ በተጋለጠ ሁኔታ ይሰሩ ነበር።
በሥራ ላይ በሚደርስ አደጋ ሕይወትን ማጣት፣ አካል መጉደል፣ ለዘላቂ የጤና ችግር መዳረግና ሌሎች በሰራተኞች ላይ ይደርሱ የነበሩ በደሎች እንደሆኑ መዛግብት ይጠቅሳሉ።
በጎርጎሮሳውያኑ 1860ዎቹ ሠራተኞች የሥራ ሰዓት በቀን ስምንት ሰዓት ብቻ ሆኖ የሙሉ ቀን ደመወዝ እንዲከፈላቸው ባልተደራጀ መልኩ መጠየቅ ቢጀምሩም መፍትሄ ባለማግኘታቸው ለመደራጀት እድል ተፈጠረ።
ከ20 ዓመታት መራር ትግል በኋላ ሚያዝያ 23 ቀን 1878 ዓ.ም የተደራጁ ነጋዴዎችና ሠራተኞች ፌዴሬሽን የተሰኘ ድርጅት አንድ ሠራተኛ መሥራት ያለበት በቀን ስምንት ሰዓት ብቻ እንዲሆን አወጀ።
ይሁን እንጅ አሠሪዎች ይህንን ውሳኔ በፀጋ መቀበል ባለመቻላቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሠራተኞች ለሰልፍ እንደወጡ በዚያው ቀሩ።
በርካቶችን ለሞትና ለአካል መጉደል የዳረገው ይህ የትግል አሃዱ በአሜሪካ የተቀጣጠለው ትግል ሚያዝያ 23 ቀን 1880 ዓ.ም የመጨረሻ ምዕራፍ አገኘ።
በመንግሥትና በአሰሪ ከበርቴዎች ሰዎች በቀን ለስምንት ሰዓታት ብቻ መሥራት እንዳለባቸው በማመን የተወሰነ ሲሆን ቅዳሜም እንደ እሑድ የሳምንቱ የእረፍት ቀን ሆነ።
በዚህ የተነሳ ሚያዝያ 23 ቀን በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ደግሞ ግንቦት አንድ ቀን የዓለም የሠራተኞች ቀን እየተባለ ለሠራተኞች መብት ሕይወት የከፈሉ ሰዎች የሚታሰቡበት ሆኖ በየአመቱ ይከበራል።
በዓለማችን 66 አገሮች ብሔራዊ በዓል አድርገው ያከብሩታል፤ ሌሎች ደግሞ ብሔራዊ በዓል ባያደርጉትም አስበውት ይውላሉ።
በኢትዮጵያም ሰራተኞች ለራሳቸው ለሌሎች መብት መከበር መራር ትግል እንዳደረጉ ታሪክ ያስረዳል።
የዛሬ 43 አመት ወጣቶች ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን አስመልክቶ የአርሶ አደሩና ላብ አደሩን ብሶት ለማሰማት ለሰላማዊ ሰልፍ ቢወጡም በመንግስት በርካቶች ህይወታቸው አልፏል፡፡
በመሆኑም ይህንንና ሌሎች ሰራተኞች ከመደራጀት፣ የስራ ላይ ዋስትናን ከማስከበርና ተያያዥ መብቶች ለማስከበር የታገሉ ኢትዮጵያውያንና አለም አቀፍ ዳራውን በማሰብ በየአመቱ ቀኑ እየተከበረ ይገኛል።