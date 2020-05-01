የፍሬው ገረመው የቀብር ስነ-ስርዓት ተፈጸመ

አርባምንጭ ሚያዝያ 23/2012( ኢዜአ )የአርባ ምንጭ ከነማ ግብ ጠባቂ የነበረው የፍሬው ገረመው የቀብር ስነ-ስርዓቱ ዛሬ ተፈጸመ።
ፍሬው ከእናቱ ወይዘሮ አከላት አማረ እና ከአባቱ ከአቶ ገረመው መገርሳ በ1985 ዓ.ም .በአርባ ምንጭ ሲቀላ ክፍለ ከተማ ተወለደ።
ከአንደኛ ክፍል እስከ መሰናዶ በሳርማሌ እና ኩልፎ ሙሉ አንደኛ ደረጃ እንዲሁም አርባ ምንጭ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች መከታተሉን በቀብር ስነስርዓቱ ወቅት በተነበበው የህይወት ታሪኩ ተገልጿል።
በአርባ ምንጭ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ በማሽን ኦፕሬተርነት በዲፕሎማ መመረቁንና በእግር ኳስ ህይወቱን በአርባ ምንጭ ከነማ ተስፋ ቡድን እየመራ ቆይቷል።
ፍሬው በተለይ ከ2006 ዓ.ም. ወዲህ ለአርባ ምንጭ ከነማ፣ ደቡብ ፖሊስ፣ ሆሳዕና ከነማና ጂንካ ከነማ ተጫውቶ ነበር።
በአርባ ምንጭ ከተማ ተወልዶ ያደገው ፍሬው ገረመው የአርባ ምንጭ ከነማ እግር ኳስ ክለብም ሆነ ደጋፊዎች አለኝታ እንደነበር ተወስቷል፡፡
ባጋጠመው ህመም በወላይታ ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገለት ሚያዝያ 21/2012 ዓ.ም. በተወለደ በ27 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል፡፡
የቀብር ስነስርዓቱም በአርባ ምንጭ ደብረ መንክራት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ዛሬ ተፈጽሟል፡፡