የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ደም ለገሱ

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 23/2012 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የጤና ሚኒስቴርና ብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት ላቀረቡት ጥሪ ምላሽ በመስጠት ደም ለግሰዋል።
ከፓርቲው አመራር አባላት 28ቱ በዛሬው እለት ደም ልገሰዋል።
የከተማዋ የብልፅግና ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ሃላፊ አቶ ተፈራ ሞላ እንደገለጹት፤ ህብረተሰቡ በአሁኑ ወቅት ከተከሰተው የኮሮናቫይረስ ራሱን ጠብቆ ደም እንዲለግስ ለማስቻል አርአያነት ያለው ስራ በፓርቲው እየተሰራ ነው።
የደም ልገሳ ሂደቱ ጥንቃቄ የተሞላበት በመሆኑ ህብረተሰቡ የኮሮናቫይረስ ተጋላጭነት ስጋት ሳይኖርበት እንደወትሮው ሁሉ ደም እዲለግስ ጥሪ አቅርበዋል።
በተለያዩ የፓርቲው አደረጃጀቶች አማካኝነት ህብረተሰቡ ደም እንዲለግስ ለማስቻል ቅስቀሳ እየተካሄደ መሆኑንም ገልጸዋል።
የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ደም ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች አለኝታነታቸውን ለማሳየት በአሁኑ ወቅት ደም በመለገስ ማህበራዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
በአገሪቱ የተከሰተውን የኮሮናቫይረስ ለመከላከል ሁሉም ሳይዘናጋ እራሱንና ህብረተሰቡን በመጠበቅ ሃላፊነቱን እንዲወጣ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በብሔራዊ የደም ባንክ አገልግሎት የጤና ባለሙያ ውበት አለነ በበኩላቸው የደም ልገሳ ሂደቱ የኮሮናቫይረስ ተጋላጭነት እንዳይኖር ተገቢ ጥንቃቄ ይደረጋል።
የደም ለጋሾችን ቁጥር ለማሳድግ በቂ የሆነ የግንዛቤ ፈጠራ መስራት እንደሚገባ የጤና ባለሙያው ጠቁመዋል።
የወጣቶች በጎ ፈቃደኛ አስተባባሪ ወጣት ድንቅነሽ ፈይሳ ደም መለገስ ጉዳት የሌለውና የመንፈስ እርካታ የሚፈጥር በጎ ስራ መሆኑን ገልጻ፤ ወጣቶች ደም በመለገስ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ መክራለች።
በርካታ ወጣቶች በጎ ማድረግ ለራስ መሆኑን እየተገነዘቡ በመምጣታቸው ደም ለመለገስ ፈቃደኛ መሆናቸውን ተናግራለች።
የጤና ሚኒስቴርና ብሔራዊ የደም ባንክ ህብረተሰቡ ደም እንዲለግስ ባቀረቡት ጥሪ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ በርካቶች ደም ቢለግሱም ከፊላጎቱ አንጻር ተጨማሪ ደም ለጋሾች ያስፈልጋሉ።