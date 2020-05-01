የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ከክልሎችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የቪዲዮ ኮንፈረንስ እያካሄደ ነው

አዲስ አበባ ሚያዝያ 23/2012 (ኢዜአ) የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ከክልሎችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚመክር የቪዲዮ ኮንፈረንስ እያካሄደ ነው።
የፌዴራልና የክልል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በሚገኙበት እየተሄደ ያለው የቪዲዮ ኮንፈረንስ በሚሻሻሉ እና አዲስ በሚወጡ ህጎች ዙሪያ እንደሚመክር ታውቋል።
በተጨማሪም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ምን ይመስላል የሚለውም ይዳሰሳል።
በተለይም የህገወጥ መሳሪያ ዝውውርና አስተዳደር፣ የጸረ ሽብር አዋጅ፣ የፌዴራል አስተዳደር ስነ-ስርዓት እንዲሁም ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን በተመለከተ የሚወጡት ህጎች ላይ ውይይት እንደሚካሄድ ተጠቁሟል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በተመለከተ በሚካሄደው ውይይት አዋጁ እስካሁን ያለው አተገባበር ተዳስሶ የቀጣይ አተገባበርን መምራት የሚቻልበት አቅጣጫ ይሰጥበታል ተብሎ ይጠበቃል።