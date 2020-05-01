ኤስ ቪ ኤስ ፋብሪካ ለስራ-አጥ ወጣቶች እንዲከፋፈሉ 25 ባጃጆችን ለአፋር ክልል አስረከቡ

ሰመራ ሚያዚያ 23/2012 ( ኢዜአ) “ኤስ ቪ ኤስ” የተባለ የጨዉ ማቀነባባሪያ ፋብሪካ ባለቤት ለስራ-አጥ ወጣቶች የሚከፋፈሉ ባለ3 እግር 25 ባጃጆችን ለአፋር ክልላዊ መንግሰት አስረከቡ።
በርክክቡ ስነስርዓት ወቅት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ እንዳሉት የፋብሪካው ባለቤት በክልሉ ያለውን ከፍተኛ የጨው ሀብት በዘመናዊ መንገድ በአዮዲን እያበለፀጉ ለገበያ በማቅረብ ዘርፉን ለማዘመን እየሰሩ ነው።
በዚህም ለክልሉ ወጣቶች የስራ ዕድል ከመፍጠር በተጨማሪ መንግስት የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለማሻሻል የሚያደርገውን ጥረት ለመደገፍ በንቃት እየተሳተፉ መሆናቸውን ተናግረዋል
በቅርቡም የኮሮና ቫይረሰን ለመከላከል የሚያግዝ አምስት ሚሊዮን ብር መደገፋቸውን አስታውሰው ዛሬ ደግሞ ለአካባቢው ስራ-አጥ ወጣቶች ባለሶስት እግር 25 ባጃጆችን ለክልሉ መንግስት ማስረከባቸውን አስታውቀዋል።
ይህም ለሌሎች ባለሃበቶች የሚስተምር አርአነት ያለው ተግባር ነው ብለዋል።
የፋብሪካው መሰራችና ባለቤት አቶ ተመስገን ከፍያለው በበኩላቸው የክልሉን ህብረተሰብ የልማት ተጠቃሚነት ለማጠናከር እየደገፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በአፍዴራ ወረዳ የአዳሪ ትምህርት ቤት ለመገንባት ከጀመሩት ተግባራዊ እንቅስቃሴ በተጨማሪ ላ በቅርቡም ለኮሮና መከላከል እንዲረዳ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን አውስተዋል።
ዛሬም ድጋፍ ያደረጓቸው 25 ባጃጆች አምስት ሚሊዮን ብር እንደሚገመቱ አመልክተው ለክልሉ ስራ አጥ ወጣቶች የገቢ ማስገኛ እንዲሆኑ ማስረከባቸውን ተናግረዋል።
በቀጣይም በአፍዴራ ሁለተኛ ፋብሪካ እየገነቡ መሆናቸውን ጠቅሰው በዚህም ለአካባቢ ወጣቶች ስራ እድል ተጠቃሚ ለማድረግ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኙም አስታውቀዋል።