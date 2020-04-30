የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የተከናወኑ ተግባራት ተስፋ ሰጪ ናቸው… የቋሚ ኮሚቴ አባላት

ሚዛን ፣ሚያዝያ 22/2012 (ኢዜአ) በቤንች ሸኮ ዞን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት ተስፋ ሰጪ መሆናቸውን የደቡብ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ገለፁ ።
የምክር ቤቱ የበጀትና ፋይናንስ አስተዳደርና የግብርናና ገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት በዞኑ የሚከናወኑ ስራዎች ከተመለከቱ በኋላ ሰፊ የቅድመ መከላከል እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ገልጸው፤ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች እንዳሉም በግምገማቸው ጠቁመዋል ።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አስረስ አበበ እንዳሉት በስድስት ዘርፎች ላይ ምልከታና ግምገማ መደረጉን ጠቅሰው፤ የኮሮና ቫይረስ ከመከሰቱ አስቀድሞ ለመከላከል የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል፡፡
ለቫይረሱ ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በአንድ ማዕከል እንዲቆዩና ለአቅመ ደካሞች የምግብ ድጋፍ መደረጉ የሚያበረታታ ተግባር መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
ከቫይረሱ የመከላከያ ዘዴዎች ግንዛቤ ለመፍጠር በርካታ ወጣቶችን በማሳተፍ በገጠርና በከተማ እየተከናወነ የሚገኘው ጥረትም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል ።
በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የለይቶ ማቆያ መዘጋጀቱንና የዩኒቨርሲቲው ቲችንግ ሆስፒታል ቫይረሱ በዞኑ ከተከሰተ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅት መደረጉ ተገቢ ነው ሲሉ አቶ አስረስ ተናግረዋል፡፡
በሚዛን መናኸሪያ አገልግሎት አሰጣጥ፣ በሚዛን ማረሚያ ቤት፣ በገበያ ቦታዎችና በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚስተዋሉ ክፍተቶች ሊታረሙ እንደሚገባም አቅጣጫ ተቀምጧል ።
የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊና የግብረኃይሉ አባል አቶ ኃይሌ ዘውዴ በበኩላቸው ኮሮና ከመከሰቱ አስቀድሞ መከላከል እንዲቻል የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማቋቋም እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል ።
ቋሚ ኮሚቴው ትኩረት እንዲሰጣቸው ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ክፍተቶችን ለመሙላት ርብርብ ይደረጋልም ብለዋል ።