በአዳማ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተላለፉ 13 ግለሰቦች በገንዘብ ተቀጡ

አዳማ፤ ሚያዝያ 22/2012 (ኢዜአ ) በአዳማ ከተማ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈፀም የወጣውን መመሪያ በመተላለፍ በቤተ እምነት ተሰባስበው የተገኙ 13 ግለሰቦች በገንዘብ መቀጣታቸውን የአዳማ ወረዳ ፈርድ ቤት ገለፀ ።
የወረዳው ፍርድ ቤት ዳኛ ተገኔ ታደሰ እንደገለጹት ግለሰቦቹ የተቀጡት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታትና ወረርሽኙን ለመከላከል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስፈፀም የተላለፈውን መመሪያ ጥሰው በመገኘታቸው ነው።
ፍርድ ቤቱ ዛሬ በዋለው ችሎት ተሰባስበው የተገኙ 13ቱም ሰዎች እያንዳንዳቸው ከ2 ሺህ እስክ 5 ሺህ ብር ቅጣት ተወስኖባቸዋል።
የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግኑኝነት ሃላፊ ረዳት እንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ በበኩላቸው ግለሰቦቹ ተግባሩን የፈፀሙት በአዳማ ከተማ ዳቤ ዳቤ ክፍለ ከተማ በዳቤ ሶሎቄ ቀበሌ በአንድ የእምነት ተቋም ውስጥ ነው ።
አዋጁ ከአራት ሰው በላይ በአንድ ቦታ መሰብሰብ እንደማይቻል መደንገጉን የገለጹት ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ፤ 13 ግለሰቦች በአንድ ቤተ አምልኮ ውስጥ ተሰብስበው መገኘታቸው ጥፋት ነው ብለዋል።
የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የወጣውን አዋጅ ለማስፈጸም የተላለፈውን መመሪያ ለማስከበር በየደረጃው የሚገኙ የፀጥታ መዋቅርና የፍትህ አካላት በትብብር እየሰሩ መሆኑን በመጥቀስ፤ ህብረተሰቡ ለመመሪያው ተፈፃሚነት እያደረገ ያለውን እገዛ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል ።