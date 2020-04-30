ኮሮናቫይረስ በምጣኔ ሀብት ላይ የሚያሳድረውን ጫና ለመቋቋም አገር በቀል መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ተገለፀ

አዲስ አበባ፣ሚያዚያ 22/2012 (ኢዜአ) የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በአገሪቱ ምጣኔ ሀብት በተለይ በእርሻና በአገልግሎት ዘርፍ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ ለመቋቋም አገር በቀል መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ።
ኢትዮጵያም ወረርሽኙ የሚያስከትለውን የጤና ቀውስ ለመቋቋም ከምታደርጋቸው ጥረቶች ባሻገር በምጣኔ ሀብት ላይ የሚያሳርፈውን ጫና ለመቋቋም ዝግጅት እያደረገች ትገኛለች።
ከሳምንታት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የበለፀጉ አገራት እንደ ኢትዮጵያ ላሉ የአፍሪካ አገራት የዕዳ ቅነሳ እና የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ እንዲያደርጉ መጠየቃቸው ይታወሳል።
በአዲስ አበባ ከሦስት ሳምንት በፊት በተካሄደ የኦንላይን ውይይት የሥራ ፈጠራ ኮሚሽነሩ ኤፍሬም ተክሌ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ሥራዎቻቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ መናገራቸውም የሚታወስ ነው።
የልማት ኢኮኖሚክስ ባለሙያው አቶ ደረጀ ደጀኔ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የኢትዮጵያን የእርሻ ዘርፍ በበለጠ ሊጎዳው እንደሚችል ገልጸዋል።
ከኢትዮጵያ ጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት (ጂ.ዲ.ፒ) 39 በመቶው ድርሻ የሚይዘው የአገልገሎት ዘርፍ በወረርሽኙ ከሌሎች ዘርፎች በበለጠ ተፅዕኖ የሚያርፍበት መሆኑንም ባለሙያው ተናግረዋል።
የግብርና ኢኮኖሚው ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት 33 በመቶ ድርሻ ያለውና ሰፊ የሰው ኃይልን ስለሚያሳትፍ መንግስት የበለጠ ትኩረት በመስጠት የብድር ሽግሽግ ማድረግ እንዳለበት ተናግረዋል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ እንደአገር በምጣኔ ሀብት ላይ በተለይ በእርሻና በአገልግሎት ዘርፍ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ ለመቋቋምም አገር በቀል መፍትሄ አስፈላጊ መሆኑን ነው አቶ ደረጀ የገለጹት።
የኢዜማ መሪና የምጣኔ ሀብት ምሁሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በበኩላቸው ከበሽታው ጋር በተያያዘ ሊከሰት የሚችለው ኢኮኖሚያዊ ችግር ሰፊ እንደሚሆንና “እንዴት እንወጣው?” ብሎ ማየት እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል።
ወረርሽኑ በምጣኔ ሀብቱ ላይ በተለይ የአገልግሎት ዘርፉን፣ ግብርናን፣ ቱሪዝምን፣ የመስተንገዶ ኢንዱስትሪውን፣ የውጭ ንግድን እና የመጓጓዣ ዘርፍን ሊጎዳ እንደሚችል ባለሙያዎቹ አሳስበዋል።
መንግስት የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ያግዛል በሚል 15 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ በብሔራዊ ባንክ በኩል ወደ ግል ባንኮች ፈሰስ ማድረጉ ይታወሳል።