የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል ለሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 22/2012 በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል ለሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር የምግብ ቁሳቁሰ ድጋፍ አደረገ።
ማዕከሉ ዘይት፣ ዱቄት፣ ፓስታና ከ40 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው የተለያዩ የምግብ ቁሳቁሶችን ለማህበሩ አስረክበዋል።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ማህበሩ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ያጋጠመውን ችግር በመገንዘብ ድጋፉን አድርጓል።
በተጨማሪም ሚኒስቴሩ በስሩ ከሚገኙ ተቋማት ጋር በመሆን ለሙዳይ የተሰሩትን አልጋዎች በቀጣይ ቀናት እንደሚያስረክብም ጨምረዋል።
ለሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር የሚደረገውን ድጋፍ ዘላቂ ለማድረግ ከሚመለከታቸው ጋር በትብብር እንደሚሰራም ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
ማህበሩ በገጠመው ችግር ምክንያት የሚያስተዳድራቸው ህጻናት ወደ ጎዳና እንዳይወጡ ሁሉም የቻለውን ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል ዋና ዳሬክተር ወይዘሮ አስቴር ዳዊት እንዳሉትም በቀጣይ በማህበሩ ለሚገኙ ተጠቃሚዎች ስልጠና ለመስጠት ማዕከሉ ማቀዱን ተናግረዋል።
ትምህርታቸውን እስከ 10 እና 12 ላጠናቀቁ ተማሪዎች በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ በነጻ ስልጠና ለመስጠት መታሰቡንም አረጋግጠዋል።
በማህበሩ የሚገኙ እናቶችን በዘላቂነት ለማቋቋም ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ሊያገኙባቸው በሚችሉ ዘርፎች ላይ ስልጠና ለመስጠትመታቀዱንም ጨምረዋል።
የሙዳይ በጎ አድራጎት መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሙዳይ ምትኩ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
በማህበሩ የሚያድጉ ህጻናት የሚማሩባቸው የመንግስት ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸው ያገኙት የነበረው የቁርስና ምሳ አገልግሎት በመቋረጡ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል።
ማህበሩ በአዲስ አበባ ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች ምግብ በማቅረብ ያገኝ የነበረው ገቢም መቋረጡን ጨምረዋል።
ወረርሽኙ የማህበሩን ጎብኝዎች ቁጥር መቀነሱን የተናገሩት ወይዘሮ ሙዳይ በዚህም ዘላቂነቱ ላይ አደጋ እንደተደቀነበት ነው ስጋታቸውን የገለጹት።
“ኢትዮጵያውያን በዚህ አስቸጋሪ ወቅት አነሰ በዛ ሳይሉ አቅማቸው የፈቀደውን ድጋፍ ለማህበሩ በማድረግ ይህን ክፉ ጊዜ አብረን እንለፍ” ሲሉ ጠይቀዋል።
በሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር 650 ህጻናት እና 450 እናቶች ይገኛሉ።