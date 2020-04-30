ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የግብርና ሰርቶ ማሳያን ጎበኙ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 22/2012( ኢዜአ)የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በከተማው ፈጥነው የሚደርሱ የአትክልትና ፍራፍሬ ዝሪያዎች በማምረት ለምግብ ፍጆታነት እንዲውሉ እየተሰራ ያለውን የግብርና ስራ ጎብኝተዋል።
በአዲስ አበባ ቂርቆስና ኮልፌ ቀራንዮ ከፍለ ከተሞች እየተከናወኑ ያሉ ሰርቶ ማሳያዎች ዛሬ ከተጎበኙት መካከል ናቸው።
በጉብኝቱ ወቅት ከንቲባው እንዳሉት የከተማው ህዝብ አብዛኛውን የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች የሚያገኘው ከክልሎች ነው።
በአሁኑ ወቅት የተጀመረው ተግባር ከክልሎች የሚገቡ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን 25 በመቶ በከተማው ግብርና ለመሸፈን ታቅዷል ነው ያሉት።
በስራው በልማታዊ ሴፍትኔት ታቅፈው ሳይሰሩ የሚከፈላቸውን ሰዎች እንዲሰማሩ በማድረግ፤ የስራ ባህል በማዳበር ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ ለመፍጠር ታስቧል ነው ያሉት ኢንጅነር ታከለ።
ከዚህም ባለፈ በአካባቢው የተለያዩ የአትክልት ምርቶችን የቴክኖሎጂ ድጋፍ በማድረግ ነዋሪው እንዲጠቀም ይሰራል ብለዋል።
የከተማ ግብርናን ከተማሪዎች ምገባ ጋር ለማስተሳሰርና ወደ ትምህርት ቤት እርሻ ለመቀየር እየተሰራ መሆኑንም ጠቅወዋል።
የግብርና ስራው ፈጥነው የሚደርሱ ምርቶችን በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ስለሚረዳ የከተማ አስተዳደሩ በትኩረት የሚሰራ መሆኑንም ምክትል ከንቲባው አረጋግጠዋል።
የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን በዚሁ ወቅት እንዳሉት የከተማ ግብርና ባለፈው ዓመት የፖሊሲ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት ወደ ስራ ተገብቷል።
ይህንንም ስራ በቴክኖሎጂ በመደገፍ ውጤታማ እንዲሆን የግብርና ሚኒስቴር የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን አብራርተው፤አሁን የተጀመረው ስራ በኮሮናቫይረስ የሚያጋጥመውን የምግብ እጥረት ለማገዝም ይረዳል ነው ያሉት።
የተጀመረውን ሰርቶ ማሳያ ወደ ሁሉም ክልል ከተሞች ለማስፋፋት እንቅስቃሴ መጀመሩንም ጠቁመዋል።
የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የአረንጓዴ ልማት ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ ቅድስት ሃይሌ እንዳሉት መንግስት ፈጥኖ የሚደርሱ ሰብሎችን በአስቸኳይ እንዲመረቱ ባስቀመጠው አቅጣጫ እየተሰራ ነው።
በአጭር ጊዜ 700 ሄክታር መሬት በማልማት ለ20 ሴቶች የስራ ዕድል እንዲፈጠር ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል።
የከተማ ግብርናን ለማሳደግ የግብርና ፖሊሲና ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ በከተማ አስተዳደሩ ካብኔ ፀድቆ ወደ ስራ መገባቱ ይታወቃል።