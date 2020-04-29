በአዲስ አበባ ለአቅመ ደካማና ገቢ ለሌላቸው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ድጋፍ ተደረገ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 21/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ለሚገኙ አቅመ ደካማና ገቢ ለሌላቸው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የረመዳን ፆምን ምክንያት በማድረግ ድጋፍ ተደረገ።
ምግብ ነክ ድጋፍ የተደረገው በክፍለ ከተማ አስተዳደር ለሚገኙ 10 ወረዳዎች የተውጣጡ አቅመ ደካሞችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ 200 ለሚሆኑ የእምነቱ ተከታዮች ነው።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግሥት ተቋማት አገልግሎት ሰጪ አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ በዚሁ ወቅት እንዳሉት ድጋፉ ሕዝቡ በችግር ጊዜ የሚደጋገፍ፣ የሚተባበርና የሚሰጥ መሆኑን አመላካች ነው ብለዋል።
በመሆኑም ህዝቡ በተለይ በእንደዚህ አይነት የችግር ወቅት አቅም የሌላቸውና ድሃ የኅብረተሰብ ክፍሎችን እንዲያስባቸው ጠይቀዋል።
የረመዳን ወቅት ደግሞ ለሌላቸው የመስጠት፣ የማብላትና የመተጋገዝ ወቅት እንደመሆኑ ጾሙን የሌላቸውንም በማሰብ ማሳለፍ ይገባል ሲለየም ተናግረዋል።
ኅብረተሰቡም ለአቅመ ደካሞችንና ለተቸገሩ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያጠናክር አቶ እንዳወቅ ጥሪ አቅርበዋል።
የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይታያል ደጀኔ በበኩላቸው እንዳሉት፤ የክፍለ ከተማውና የወረዳ አመራርን ጨምሮ ወጣቶች፣ ባለሀብቱ፣ ህብረተሰቡ፣ ለጋሽ ተቋማትና ድርጅቶች ድጋፉን አስተባብረዋል።
በአሁኑ ወቅት ክፍለ ከተማው በተለይ ጸሙን አስመልክቶ ለአቅመ ደካማ የሙስሊም የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል።
እንደ አገር ይህንን አስቸጋሪ ወቅት ተደጋግፈንና ተረዳድተን ማለፍ አለብን ያሉት ዋና ሥራ አስፈጻሚው፡ አቅም ለሌላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የሚደረገው ድጋፍ ይጠናከራል ብለዋል።
የክፍለ ከተማው የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ኮሚቴ ሀጂ ሸምሱ አባስ ለድጋፉ በሙስሊም ማህበረሰቡ ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ወሩ የመተዛዘንና የመረዳዳት ወር በመሆኑም ሌሎችንም ማሰብ እንደሚገባ አስታውሰው፣ አገሪቱ ሰላም እንድትሆንና በአገር ብሎም በዓለም ላይ የመጣውን ወረርሽኝ ለመግታት ወደ ፈጣሪ መቅረብና መጸለይ ይገባል ብለዋል።
በክፍለ ከተማው፣ በድጋፍ ሰጪ አካላትና በአካባቢው ኅብረተሰብ አማካይነት የተሰባሰበው የዘይት
፣ የሩዝ ፣ የቴምርና የዱቄት ድጋፍ 500 መቶ ሺህ ብር ይገመታል።